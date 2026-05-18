Những gương mặt đầu tiên ứng tuyển vai Võ Thị Sáu trong phim 'Đất Đỏ'
Nhà sản xuất phim "Đất Đỏ" cho rằng vai nữ anh hùng Võ Thị Sáu là vai diễn đầy áp lực với bất kỳ diễn viên nào.
Đất Đỏ (Red Earth) do đạo diễn Lê Văn Kiệt thực hiện, dự kiến bấm máy vào quý 3 năm 2026 và ra mắt năm 2027, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày mất của liệt sĩ Võ Thị Sáu (1952- 2027).
Bộ phim định hướng khắc họa chân dung thiếu nữ 13 tuổi bướng bỉnh, yêu đời. Cô Sáu từng mơ về tương lai bình lặng bên cây lê ki ma. Nhưng trước những bi kịch thời đại, cô bước vào cuộc chiến vì Tổ quốc. Dự án đưa khán giả trở về những năm tháng tại chiến khu Long Mỹ và vùng căn cứ Bà Rịa, nơi những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn. Nội dung đào sâu vào cuộc chiến tranh giữa đội công an xung phong Đất Đỏ - những tâm hồn đầy thương tổn đã chọn cách cầm súng để bảo vệ bản sắc và lòng tự tôn dân tộc.