Các cô dâu Tây đua nhau sang Việt Nam mua váy cưới vì vừa đẹp vừa rẻ

Trong chuyến đi Đà Nẵng, Gemma (người New Zealand) được bạn dẫn đi chọn váy cưới với hy vọng giá sẽ rẻ hơn nếu mua ở quê nhà. Sau khi vượt mưa gió đi nhiều cửa hàng, cô gái vẫn chưa chọn được mẫu váy vừa với dáng người mình.

Gemma tự nhận mình có phần hơi "chubby" (mũm mĩm) nên chắc không thể tìm được váy vừa. Thế nhưng tình hình lại khác khi cuối cùng cả hai đến một cửa hàng váy cưới được giới thiệu là "chubby big size" (cỡ rộng cho người mũm mĩm). Với sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên cửa hàng, Gemma chọn được mẫu váy cưới ưng ý.

Gemma cho biết, chiếc váy cô thích chỉ có giá là 600 đô la New Zealand (khoảng 10 triệu đồng), rẻ hơn rất nhiều so với quê nhà cô, nơi mà một chiếc váy cưới phổ thông thường có giá khoảng 2.000 - 4.000 đô la New Zealand (khoảng 30 - 60 triệu đồng). Vậy nên, sau khi trừ các chi phí, Gemma vẫn tiết kiệm được tiền mà còn có thêm nhiều kỷ niệm đẹp.

Tại các nước phát triển, một chiếc váy cưới may đo cao cấp hoặc từ các thương hiệu có tiếng thường có giá dao động từ vài ngàn đến cả chục ngàn USD. Trong khi đó, với cùng một chất liệu ren ngoại nhập, kỹ thuật đính kết tương đương, chi phí may tại Việt Nam chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/5.

Ngay cả khi cộng thêm tiền vé máy bay khứ hồi và chi phí lưu trú vài ngày để thử váy, tổng số tiền họ bỏ ra vẫn "dễ thở" hơn rất nhiều so với việc đặt may tại quê nhà. Họ còn "lãi" thêm một chuyến xuất ngoại du lịch.

Nikita (người Australia) cũng chọn đến TP.HCM để mua váy cưới. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ rằng chất lượng và giá cả của váy cưới Việt Nam thật là tuyệt vời. Thậm chí, tổng chi phí tính cả tiền du lịch còn rẻ hơn cả việc mua váy tại quê nhà.

Bên cạnh hình thức du lịch mua váy cưới, nhiều cô dâu Tây đặt váy cưới Việt Nam giao tận nhà mình. Ginny Deaza (35 tuổi, sống tại bang Rhode Island, Mỹ) muốn tổ chức một đám cưới tiết kiệm, nhưng chiếc váy cưới cô ưng ý có giá tới 25.000USD (khoảng 650 triệu đồng). Thông qua bạn bè giới thiệu, cô quyết định liên lạc với một tiệm may váy cưới tại Việt Nam. Cô tìm mẫu váy ưng ý, rồi kết hợp với ảnh cá nhân bằng ChatGPT. Từ đó, nhà may có thể dễ dàng thiết kế.

Deaza hào hứng cho biết cô chỉ phải trả chưa đến 2.500 USD (khoảng 65 triệu đồng) cho chiếc váy cưới may đo riêng tại Việt Nam, cộng thêm chút tiền gửi hàng về Mỹ.

Nhiều cư dân mạng bình luận về chia sẻ của các cô dâu Tây vui mừng mua được váy cưới rẻ và đẹp tại Việt Nam: "Ở Việt Nam thì size nào các bác thợ nhà mình cũng 'chấp' hết, sửa phom, nới dáng trong một nốt nhạc. Chúc mừng cô dâu tìm được chiếc váy định mệnh nhé"; "Cô dâu mặc lên nhìn rạng rỡ và sang hẳn luôn. Đúng là rồng gặp mây, váy cưới Việt Nam gặp đúng người trân trọng"; "Ngày xưa thì người Việt Nam ra nước ngoài mua váy cưới, giờ ngược lại quá tự hào"...

Lê Mai bình luận: "Bên Tây tìm được chiếc váy big size vừa vặn mà thiết kế tinh xảo thế này chắc phải tốn cả gia tài, chưa kể thời gian chờ đợi cả nửa năm trời. Sang Việt Nam vừa được du lịch, vừa có váy đẹp mang về, hời nhất cô dâu rồi nhé".

"Ngày trọng đại nhất cuộc đời mà họ sẵn sàng bay nửa vòng Trái đất sang Việt Nam để gửi gắm thì đủ hiểu uy tín và tay nghề của các nhà thiết kế nước mình thế nào rồi. Vừa quảng bá được ngành thời trang, vừa kích cầu du lịch cưới, quá tuyệt vời", Thu Hằng bình luận.

Quỳnh Anh viết: "Bạn mình ở bên Úc cũng bảo chi phí may đo bên đó đắt đỏ mà mẫu mã lại không đa dạng, tinh xảo bằng Việt Nam. Sang mình vừa được đi du lịch, vừa có váy cưới thiết kế riêng chuẩn chỉnh mang về, khách Tây chuộng là phải".