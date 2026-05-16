Toyota Land Cruiser mạnh nhất lịch sử có giá tiệm cận Lexus LX 700h

Trong khi tại Mỹ, mẫu Toyota Land Cruiser 300 không được phân phối sau khi thế hệ Land Cruiser 200 bị khai tử vào năm 2021, thì ở nhiều thị trường khác, dòng SUV cỡ lớn này vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ.

Tại Australia, Toyota vừa giới thiệu phiên bản Land Cruiser 300 hybrid mới, trở thành mẫu Land Cruiser mạnh nhất từng được hãng sản xuất. Đây cũng là hệ truyền động hybrid mà khách hàng Mỹ đã quen thuộc trên mẫu Lexus LX 700h - chiếc SUV hạng sang phát triển từ nền tảng Land Cruiser 300.

Tùy chọn hybrid chỉ có trên hai phiên bản Land Cruiser 300 GR Sport và Sahara ZX, dự kiến mở bán vào giữa năm 2026.

Giá khởi điểm của bản GR Sport là 156.060 AUD (khoảng 2,94 tỷ đồng), trong khi bản Sahara ZX có giá từ 156.810 AUD (khoảng 2,95 tỷ đồng).

Để so sánh, mẫu Lexus LX 700h 2026 tại Mỹ hiện có giá từ 117.285 USD (khoảng 3,09 tỷ đồng) cho phiên bản F Sport Handling, đã bao gồm phí vận chuyển.

Trên Land Cruiser 300 mới, hệ truyền động hybrid i-Force Max gồm động cơ V6 tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện cho công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm. Thông số này vượt trội đáng kể so với động cơ diesel V6 tăng áp 3.3L hiện có trên Land Cruiser 300 tiêu chuẩn tại Australia.

Toyota cho biết hệ truyền động mới mạnh hơn 152 mã lực và tăng thêm 90 Nm mô-men xoắn, mang lại "sự cải thiện đáng kể về hiệu suất" cả khi vận hành trên đường nhựa lẫn off-road.

Hệ thống hybrid hiệu suất cao của Toyota thuộc dạng hybrid song song, kết hợp động cơ xăng V6 tăng áp kép 3.5L với một mô-tơ điện đặt giữa động cơ và hộp số tự động 10 cấp.

Ngoài hệ truyền động hybrid mới, Land Cruiser 300 còn được nâng cấp hệ thống lái trợ lực điện thay cho trợ lực thủy lực trên bản diesel. Xe cũng có ổ cắm điện phụ phía sau công suất 200V/1500W để cấp nguồn cho các thiết bị điện nhỏ, cùng hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 40/20/40.

Phiên bản Sahara ZX được trang bị vi sai chống trượt Torsen phía sau, trong khi bản GR Sport thiên hướng off-road sở hữu khóa vi sai trước và sau cùng hệ thống treo điều khiển điện tử E-KDSS.

Cả hai phiên bản hybrid vẫn duy trì những trang bị off-road quen thuộc của Land Cruiser 300 diesel như hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, hệ thống lựa chọn đa địa hình 5 chế độ và hệ thống treo thích ứng.

Khoang nội thất của hai phiên bản hybrid được bọc da, tích hợp ghế trước và hàng ghế sau ngoài cùng có chức năng sưởi/làm mát, ghế trước chỉnh điện, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch cùng dàn âm thanh JBL 14 loa.

Riêng bản Sahara ZX còn được bổ sung hệ thống giải trí dành cho hàng ghế sau.