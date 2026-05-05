Bản độ Toyota Hilux thành xe ben tự đổ gây chú ý nhờ tính thực dụng

Xưởng độ Rung Rueng Service (RRS) tại Thái Lan giới thiệu bản nâng cấp xe ben tự đổ dựa trên nền tảng dòng bán tải Toyota Hilux Travo thế hệ mới.

Đây là giải pháp cải tạo xe chuyên dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của các đơn vị xây dựng và dịch vụ công cộng cần một phương tiện nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ.

Khác với nguyên bản, chiếc xe đã được loại bỏ thùng hàng tiêu chuẩn để thay thế bằng cấu trúc cơ khí có khả năng nâng hạ bằng hệ thống thủy lực, cho phép bốc dỡ hàng hóa nhanh chóng.

Hệ thống thùng ben trên xe được chế tạo từ thép cường độ cao hoặc hợp kim nhôm, đi kèm các tùy chọn chiều cao thùng từ 600 mm đến 800 mm. Cấu trúc này được thiết kế dạng mô-đun, lắp đặt trực tiếp lên khung gầm dạng thang mà không cần cắt gọt hay hàn xì vào sắt xi nguyên bản của xe.

Cơ chế vận hành của thùng hàng có hai tùy chọn: hệ thống bơm điện tiện dụng hoặc hệ thống trích công suất (PTO) lấy nguồn trực tiếp từ động cơ dầu để phục vụ các tác vụ nặng.

Để thích ứng với việc thường xuyên chở tải trọng lớn, xưởng độ đã gia cố hệ thống treo sau bằng các lá nhíp chịu lực nặng và bộ giảm xóc lõi 20 mm chuyên dụng.

Đặc biệt, khách hàng có thể lựa chọn nâng cấp lên cầu sau loại chịu tải cao, cho phép xe chở được khối lượng hàng hóa lên tới 5 tấn.

Xe vẫn giữ nguyên hệ dẫn động bốn bánh và động cơ dầu tăng áp 2,8 lít, đảm bảo khả năng vượt địa hình công trường phức tạp hoặc kéo rơ-moóc khi cần thiết.

Bên cạnh khả năng tự đổ, mẫu Hilux độ này còn có tùy chọn lắp thêm cần cẩu nhỏ phía sau cabin với sức nâng 1 tấn, biến chiếc xe thành một trạm làm việc di động tự vận hành.

Các tính năng an toàn nguyên bản của Toyota như camera lùi hay cảm biến va chạm đều được di chuyển vị trí và kết nối lại để đảm bảo hoạt động bình thường.

Đây được xem là giải pháp vận chuyển tối ưu cho các doanh nghiệp nhỏ, nơi các dòng xe tải ben cỡ lớn khó có thể tiếp cận do kích thước quá khổ.