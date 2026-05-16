S-Race 2026 Cà Mau: Gọi tên những bước chân kiên cường

Sáng 16/5, S-Race Cà Mau thu hút sự tham gia của hơn 12.000 người gồm 4.200 học sinh, thầy cô, phụ huynh tại sự kiện trực tiếp tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển và 8.200 vận động viên tại 15 điểm hưởng ứng thuộc các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

S-Race Cà Mau 2026 đã tìm ra những nhà vô địch xứng đáng ở các nội dung: học sinh Tiểu học (6 - 11 tuổi); học sinh THCS (11 - 15 tuổi); học sinh THPT (15 - 18 tuổi), với cự ly thi đấu từ 1 km đến 3 km. Các vận động viên thuộc top 10 ở 6 nội dung thi đấu cũng chính là các đại sứ S-Race tiếp theo, góp phần truyền cảm hứng rèn luyện thể chất tới hơn 23 triệu học sinh Việt Nam.

Nguyễn Nhã Lý (Tiểu học Lê Quý Đôn) – Top 1 nữ Tiểu học chia sẻ: “S-Race Cà Mau là lần đầu tiên em chạy bộ. Nhưng trước đó em đã tập bơi được 2 năm. Sau giải chạy lần này, chạy bộ chắc chắn là môn thể thao yêu thích tiếp theo của em.”

Khoảnh khắc về đích Top 1 nữ học sinh Tiểu học.

Về nhất nội dung nữ THPT, em Hồ Yến Nhi (Trường THPT Cà Mau) cho biết việc duy trì tập luyện kick boxing trong thời gian dài giúp em có nền tảng thể lực tốt để chinh phục đường chạy S-Race.

Với Yến Nhi, điều đặc biệt của giải đấu không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở bầu không khí sôi động, hào hứng khi hàng nghìn học sinh cùng tham gia, cổ vũ và lan tỏa tinh thần thể thao tích cực. “Em thấy các bạn đều rất vui vẻ, năng lượng và nhiệt tình. Đây là trải nghiệm rất đáng nhớ với em”, Yến Nhi chia sẻ.

Khởi đầu từ S-Race Cà Mau, S-Race 2026 tiếp tục triển khai các chiến dịch truyền thông đặc biệt về dinh dưỡng học đường, vận động khoa học, lồng ghép giá trị văn hóa, lịch sử đất nước nhằm giáo dục, nuôi dưỡng giá trị nhân văn để các em trưởng thành toàn diện, từ đó khẳng định vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa khát vọng “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt”.

S-Race 2026 nhận được sự đồng hành của Tập đoàn TH - một trong những đơn vị tiên phong cùng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành xây dựng và thực hiện các đề án, chương trình về sữa học đường, sức khỏe học đường; trong đó nêu rõ việc chú trọng tới dinh dưỡng lành mạnh, cơ sở khoa học của việc kết hợp dinh dưỡng học đường cân bằng với các hoạt động giáo dục thể chất.

S-Race Cà Mau và những bước chân kiên cường.

Với khát vọng “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh - Vì tầm vóc Việt” và các giá trị cốt lõi “Vì hạnh phúc đích thực”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, TH khởi xướng và đồng hành với nhiều chương trình, dự án lớn về dinh dưỡng, sức khỏe như Đề án Dinh dưỡng người Việt; Chương trình Sữa học đường quốc gia; Chương trình Sức khỏe học đường; Mô hình điểm Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh.

Trong lĩnh vực giáo dục, Tập đoàn TH xây dựng và phát triển hệ thống trường học TH School với chương trình học theo mô hình 80/20 kết hợp chương trình Quốc tế Cambridge với tinh hoa Việt Nam học (tập trung vào các môn như tiếng Việt, Văn học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục Công dân).

TH MISTORI - những “người bạn" đồng hành của trẻ em Việt Nam.

Tại S-Race Cà Mau, Tập đoàn TH mang tới những “người bạn" đồng hành của trẻ em Việt Nam - Thức Uống Sữa Trái Cây Có Thạch TH true JUICE milk MISTORI và Thức Uống Sữa Lúa Mạch Có Thạch TH true CHOCOMALT MISTORI - với thạch dừa giòn ngon - là nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên cho thế hệ mới.