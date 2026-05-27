Anh Tây chịu thua cái nóng Hà Nội, đang cà phê 'chill' cũng xuống sông Đuống tắm

Clip anh Tây đang ngồi cà phê thì nổi hứng xuống tắm sông giải nhiệt, khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @maks_drinks)

Đang thư thả ngồi cà phê "chill chill", thì anh chàng du khách tên Maks (người Nga) nhìn thấy những người dân địa phương đang thoải mái bơi lội giải nhiệt giữa dòng sông Đuống, đoạn dưới chân cầu Đông Trù, Hà Nội. Dù ban đầu có chút băn khoăn về độ sạch của nước sông nhiều phù sa, cuối cùng anh vẫn quyết định gạt bỏ e dè, lò dò lội xuống rồi sau đó sung sướng vẫy vùng trong làn nước mát, liên tục khen "trời đẹp", "nước mát".

Tiếng cười đùa vui vẻ cùng những lời khen ngợi "very good" vang lên cho thấy sự kết nối tự nhiên và thân thiện giữa vị khách Tây và những người dân địa phương đang bơi cùng.

Clip ghi lại cảnh này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác. Cư dân mạng thích thú bật cười trước hành động ngẫu hứng của du khách Nga, bình luận đầy thiện cảm về tinh thần hòa nhập và sự thích nghi nhanh của anh trong những ngày hè thời tiết cực đoan ở đất nước nhiệt đới: "Nước sông Việt Nam là nước nhiều phù sa nên có màu nâu đất. Sông ở Nga trong hơn vì đó là nước tuyết tan. Nể phục tinh thần của anh khi lao xuống dòng sông giữa trời nắng".

"Tưởng đi Việt Nam du lịch cà phê, ăn uống nhưng cuối cùng lại thành du lịch trải nghiệm thiên nhiên"; "Đúng là sức hút của dòng sông Đuống không đùa được đâu, kiểu này anh chuẩn bị làm cái thẻ bơi theo tháng ở đây luôn"; "Người ta đi du lịch là để trải nghiệm văn hóa bản địa, còn anh trai này là thấy ai làm gì cũng biết làm theo bất chấp. Anh bơi phăm phăm dưới dòng nước thì tôi chắc chắn ở quê nhà anh từng đi tắm sông băng. Sau đôi khi mở thành tour du lịch độc đáo".

Thấy anh Tây tắm sông quá đã, dân mạng cũng muốn làm theo để giải nhiệt. (Ảnh chụp màn hình)

Nhìn cảnh bơi lội này, không ít cư dân mạng cũng thấy thèm được lao xuống sông để tắm giải nhiệt: "Thời tiết Hà Nội mấy hôm nay nóng bức đến mức chỉ muốn học tập ông anh, phi ngay xuống lòng sông làm vài vòng cho nó mát mẻ tâm hồn. Nước có hơi màu nâu cũng được, miễn là được ngâm mình mát rượi, vừa bơi vừa ngắm mây trời thì còn gì bằng", Hồng Lam chia sẻ.

Mỹ Linh bình luận: "Nắng nóng thế này mà cứ rúc trong phòng điều hòa thì tốn tiền điện, ra bể bơi thì người đông như nêm, tính ra bơi sông này lại hợp lý kinh khủng. Thôi thì hẹn các bác chiều nay ra đây làm một tour giải nhiệt tập thể, vừa mát vừa được trò chuyện giao lưu".

"Anh Tây bơi buổi sáng thì vắng, chứ chiều tối mấy ngày nay ra đoạn sông này thì đông kinh khủng. Nhiều gia đình ra đây tránh nóng lắm. Thề là cái thời tiết này nó khiến con người ta chỉ muốn giải nhiệt, nhìn khúc sông mát mẻ kia ai mà kiềm lòng cho nổi", Ngô Hằng viết.

Những trải nghiệm du lịch khác giúp giải nhiệt mùa nè cũng được cư dân mạng bàn luận. Đinh Tiến gợi ý: "Xin mời anh làm một tour chèo thuyền SUP trên Hồ Tây vào lúc chiều tà nhé. Lên đồ check-in lãng mạn xong xuôi thì tiện tay 'ngã' luôn xuống hồ làm vài vòng bơi cho nó mát mẻ tâm hồn. Anh sẽ được ngắm hoàng hôn đỉnh nhất Hà Nội".

Gia Giang khuyên: "Bơi xong anh nhé ra làm cốc bia hơi Tạ Hiện thêm lạc luộc nem chua nhé. Thời tiết như này chỉ có đi bơi lội, 'bơi hia' chứ cà phê thì chưa hiểu rõ Hà Nội rồi. Xử lý xong cốc bia là cảm giác thư giãn không kém gì vừa uống chén vodka ngâm băng".