Những điều cần lưu ý khi thuê thiết kế nội thất

Trong bối cảnh thị trường nội thất phát triển mạnh mẽ, việc thuê thiết kế không còn là lựa chọn xa xỉ mà đã trở thành nhu cầu thiết yếu. Một không gian sống được thiết kế bài bản không chỉ đẹp về thẩm mỹ mà còn tối ưu công năng và nâng cao chất lượng sống. Tuy nhiên, không ít gia chủ vướng phải những rủi ro đáng tiếc khi hợp tác với các đơn vị thiếu chuyên nghiệp.

Dưới đây là những lưu ý quan trọng giúp lựa chọn đúng đơn vị thiết kế và kiểm soát tốt quá trình thi công.

Xác định rõ nhu cầu và ngân sách

Trước khi tìm đơn vị thiết kế, cần xác định rõ nhu cầu bao gồm: phong cách mong muốn (hiện đại, tối giản, tân cổ điển…), mục đích sử dụng, số lượng thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, việc đặt ra một mức ngân sách cụ thể là điều cần thiết, tránh đội chi phí. Nhiều người mắc sai lầm khi không giới hạn chi phí, dẫn đến việc phát sinh ngoài tầm kiểm soát.

Tìm hiểu kỹ năng lực đơn vị thiết kế

Không phải đơn vị nào cũng phù hợp với nhu cầu của gia chủ. Vì vậy, hãy dành thời gian xem các dự án đã thực hiện của đơn vị thiết kế, phong cách thiết kế chủ đạo, cũng như phản hồi từ khách hàng trước đó.

Nên tìm hiểu kỹ kỹ năng lực đơn vị thiết kế trước khi thuê. (Ảnh: 3B Design)

Một đơn vị uy tín thường có hồ sơ năng lực rõ ràng, hình ảnh thực tế minh bạch và quy trình làm việc chuyên nghiệp. Trên thực tế, những đơn vị thiết kế nội thất uy tín thường có tuổi đời lâu năm.

Hợp đồng rõ ràng, minh bạch

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi thuê đơn vị thiết kế nội thất là hợp đồng. Tất cả các hạng mục từ thiết kế, vật liệu, tiến độ đến chi phí cần được ghi rõ bằng văn bản. Những thỏa thuận miệng hoặc hợp đồng sơ sài là nguyên nhân chính dẫn đến tranh chấp sau này. Đặc biệt, cần làm rõ các điều khoản về chi phí phát sinh và trách nhiệm của từng bên.

Hiểu rõ về chi phí thiết kế và thi công

Nhiều gia chủ nhầm lẫn giữa chi phí thiết kế và chi phí thi công. Thực tế, đây là hai khoản riêng biệt. Một số đơn vị có thể miễn phí thiết kế nếu khách hàng chọn thi công trọn gói, nhưng điều này đôi khi đã được “tính gộp” vào giá thành sản phẩm. Vì vậy, hãy yêu cầu báo giá chi tiết để dễ dàng so sánh và cân nhắc.

Không phó mặc hoàn toàn cho đơn vị thiết kế

Dù thuê dịch vụ trọn gói, gia chủ vẫn nên tham gia vào quá trình làm việc. Việc thường xuyên trao đổi, góp ý sẽ giúp sản phẩm cuối cùng sát với mong muốn hơn. Nếu phó mặc hoàn toàn cho đơn vị thiết kế, gia chủ có thể nhận lại một không gian đẹp nhưng không phù hợp với thói quen sinh hoạt của gia đình.

Chú ý vật liệu và chất lượng thi công

Không nên chọn thiết kế nội thất chỉ vì giá rẻ. (Ảnh: Betaviet)

Bản thiết kế đẹp chưa đủ, chất lượng thi công mới là yếu tố quyết định độ bền của công trình. Hãy tìm hiểu kỹ về vật liệu được sử dụng: gỗ tự nhiên hay công nghiệp, loại sơn, phụ kiện đi kèm… Ngoài ra, nên yêu cầu đơn vị cam kết về chất lượng và chế độ bảo hành rõ ràng.

Đừng chọn chỉ vì giá rẻ

Chi phí luôn là yếu tố quan trọng, nhưng không nên là tiêu chí duy nhất. Một đơn vị giá rẻ bất thường có thể đi kèm với rủi ro về chất lượng hoặc phát sinh chi phí sau này. Thay vì chọn rẻ nhất, hãy chọn phương án tối ưu và phù hợp nhất.