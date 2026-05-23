V.League chứng kiến 6 đội bóng có nguy cơ xuống hạng

(VTC News) -

Trong trận đấu sớm nhất ở vòng 24 V.League, PVF-CAND gây ra bất ngờ rất lớn khi giành được 1 điểm trước đội xếp nhì bảng Thể Công Viettel. Bàn thắng của họ đến từ quả phạt đền gây tranh cãi. Trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi phạt đền cho PVF-CAND khi ông nghĩ rằng Văn Nam (Thể Công Viettel) đã phạm lỗi với Văn Việt (PVF-CAND). Sau đó, Xuân Tiến ghi bàn ấn định tỉ số hòa 1-1.

Việc PVF-CAND có thể giành điểm khiến cuộc đua trụ hạng V.League nóng hơn bao giờ hết. Vẫn còn 6 đội bóng có thể xuống hạng gồm Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An (24 điểm), HAGL (22 điểm), Becamex TP.HCM (21 điểm), PVF-CAND (18 điểm) và SHB Đà Nẵng (17 điểm).

HAGL và Đà Nẵng đều có nguy cơ xuống hạng.

Nhìn chung, cơ hội trụ hạng của Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An vẫn rất lớn. Ở vòng đấu này, họ nắm quyền tự quyết tuyệt đối khi chỉ cần có 3 điểm trước các đối thủ trực tiếp HAGL và Bình Dương là sẽ trụ hạng ngay lập tức. Thậm chí, nếu SHB Đà Nẵng không thắng Hải Phòng, 2 đại diện miền Trung chỉ cần hòa là cũng ở lại V.League mùa sau.

HAGL - một biểu tượng của V.League tưởng đã an toàn nhưng lại đối diện lịch thi đấu ẩn chứa đầy rủi ro. Họ lần lượt gặp Thanh Hóa, Hà Nội và Becamex TP.HCM. Nếu không có điểm trước Thanh Hóa và Hà Nội, trận đấu với Becamex TP.HCM sẽ trở thành "chung kết ngược" với thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Trãi.

Bình Dương với 21 điểm chỉ còn hơn PVF-CAND 3 điểm và Đà Nẵng 4 điểm. Nguy cơ cựu vương V.League có thể đá play-off đang cao hơn bao giờ hết.

Thực tế, cuộc đua căng thẳng nhất vẫn đến từ SHB Đà Nẵng và PVF-CAND. SHB Đà Nẵng vẫn có thể tự quyết số phận nếu họ không bị PVF-CAND bỏ lại xa. Xét về chỉ số đối đầu, PVF-CAND thua thiệt hơn khi thất bại 0-3 ở trận lượt về và hòa ở trận lượt đi. Nếu hai đội bằng điểm nhau khi vòng 26 khép lại, SHB.Đà Nẵng sẽ xếp trên.

Về tổng thể, SHB Đà Nẵng vẫn có lực lượng mạnh hơn và lối chơi thuyết phục hơn. Nhưng trước hết. họ cần giành tối thiểu 1 điểm trước Hải Phòng rồi mới có thể nghĩ đến hai vòng đấu tiếp theo trước Hà Tĩnh và Thanh Hóa.