Bài phát biểu lịch sử của Vua Charles III: 'Phá băng' quan hệ Anh - Mỹ

Chuyến công du của Vua Charles III tới Mỹ ban đầu mang màu sắc kỷ niệm 250 Quốc khánh Mỹ, cũng như tôn vinh quan hệ đồng minh lâu đời giữa hai nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh bất đồng gia tăng, đặc biệt liên quan đến lập trường của Anh trước xung đột Mỹ – Israel – Iran, chuyến đi còn được xem như một “sứ mệnh hàn gắn”.

Vua Charles III của Anh phát biểu trước Quốc hội Mỹ tại Washington. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh đó, bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm 28/4 là lần đầu tiên một quốc vương Anh thực hiện kể từ thời Nữ hoàng Elizabeth II năm 1991. Bài phát biểu được kỳ vọng là điểm nhấn mang tính biểu tượng, giúp tái khẳng định sự gắn kết chiến lược giữa hai quốc gia đồng minh.

Tổng thống Donald Trump sau cuộc gặp tại Nhà Trắng đã dành những lời tích cực cho Nhà vua, cho thấy tín hiệu ngoại giao ban đầu tương đối khả quan. Tuy nhiên, phía sau những lời xã giao, bài phát biểu vẫn chứa đựng nhiều thông điệp đáng chú ý.

Thừa nhận khác biệt trong một thế giới bất định

Mở đầu bài phát biểu, Nhà vua thẳng thắn đề cập rằng cả Anh và Mỹ đang đối diện “thời kỳ bất định lớn”. Từ xung đột tại Trung Đông, căng thẳng tại châu Âu cho đến những thách thức nội tại đối với nền dân chủ, ông phác họa một bức tranh thế giới đầy biến động.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận thẳng thắn nhưng mềm mỏng. Khi nhắc lại tinh thần năm 1776 - dấu mốc Mỹ giành độc lập, Nhà vua khéo léo thừa nhận rằng hai quốc gia “không phải lúc nào cũng đồng thuận”. Đây được xem là sự thừa nhận hiếm hoi ở cấp độ biểu tượng cao như vậy.

Tuy nhiên, thông điệp cốt lõi không nằm ở khác biệt, mà ở khả năng vượt qua khác biệt. Nhà vua nhấn mạnh rằng khi Anh và Mỹ cùng hành động, hai nước có thể tạo ra những tác động vượt ra ngoài lợi ích quốc gia, góp phần định hình trật tự toàn cầu.

Những ẩn ý chính trị tinh tế

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của bài phát biểu là khi Nhà vua đề cập đến nguyên tắc kiểm soát và cân bằng quyền lực. Ông nhắc tới Đại Hiến chương Magna Carta, một văn kiện lịch sử của Anh như nền tảng cho hệ thống pháp quyền, đồng thời là nguồn cảm hứng cho Hiến pháp Mỹ.

Chi tiết này đã nhận được tràng pháo tay lớn, đặc biệt từ các nghị sĩ Dân chủ. Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump thường xuyên bị chỉ trích về việc mở rộng quyền lực hành pháp, thông điệp này được nhiều người nhìn nhận như một lời nhắc nhở đầy tinh tế.

Không dừng lại ở đó, câu nói gần cuối bài, “lời nói của nước Mỹ có sức nặng, nhưng hành động còn quan trọng hơn” cũng tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau. Đối với phe Dân chủ, đây có thể là sự đồng điệu với những chỉ trích lâu nay nhằm vào cách điều hành và phát ngôn của chính quyền. Trong khi đó, Nhà Trắng có thể coi đây đơn thuần là lời kêu gọi trách nhiệm toàn cầu.

Sự đa nghĩa này cho thấy sự khéo léo trong cách truyền tải thông điệp của Nhà vua: đủ tinh tế để tránh đối đầu trực diện, nhưng vẫn đủ rõ để các bên liên quan tự diễn giải.

Nhấn mạnh vai trò NATO và liên minh xuyên Đại Tây Dương

Bên cạnh các vấn đề nội tại, bài phát biểu dành thời lượng đáng kể để nhấn mạnh vai trò của liên minh chiến lược giữa Mỹ và châu Âu. Trích dẫn nhà ngoại giao Henry Kissinger, Nhà vua Charles III nhắc tới tầm quan trọng của quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương trong việc duy trì ổn định toàn cầu.

Ông đặc biệt nhắc lại vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 của al-Qaeda, thời điểm NATO lần đầu tiên kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể để bảo vệ quốc gia thành viên. Đây được xem là minh chứng rõ nét nhất cho sự gắn kết giữa các đồng minh.

Vua Charles III nhấn mạnh vai trò NATO và liên minh xuyên Đại Tây Dương trong bài phát biểu. Ảnh: Reuters

Từng phục vụ trong Hải quân Hoàng gia, Vua Charles III cũng đề cập trực tiếp đến hợp tác quân sự và chia sẻ tình báo giữa hai nước. Trong bối cảnh Tổng thống Trump từng có những phát ngôn không mấy tích cực về năng lực quân sự của Anh, chi tiết này mang ý nghĩa khẳng định lại vai trò và đóng góp của London.

Đáng chú ý, Nhà vua Anh còn lồng ghép những vấn đề tưởng chừng “ngoài lề” như biến đổi khí hậu, một chủ đề mà ông theo đuổi suốt nhiều thập kỷ. Khi nhắc đến băng tan ở Bắc Cực và vai trò của lực lượng quân sự trong việc bảo vệ an ninh toàn cầu, ông đã kết nối an ninh truyền thống với những thách thức phi truyền thống. Đó là một cách mở rộng định nghĩa về quyền lực và trách nhiệm trong thế kỷ 21.

Né tránh chủ đề nhạy cảm về hồ sơ Epstein

Dù bao quát nhiều vấn đề, bài phát biểu lại không đề cập trực tiếp đến bê bối liên quan Jeffrey Epstein, chủ đề thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trước chuyến thăm.

Nhà vua Charles III chỉ đưa ra một nhận xét chung về việc cần hỗ trợ các nạn nhân của những vấn đề xã hội nghiêm trọng. Đối với nhiều nhà quan sát, điều này là chưa đủ, đặc biệt khi vụ việc có liên quan đến các nhân vật cấp cao, trong đó có Hoàng tử Andrew.

Việc lựa chọn không đi sâu vào vấn đề nhạy cảm được cho là bước đi mang tính toán, nhằm tránh làm phức tạp thêm chương trình nghị sự ngoại giao. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc một cơ hội thể hiện lập trường mạnh mẽ đã bị bỏ qua.

Dấu ấn ngoại giao mang đậm chất Hoàng gia AnhGiữa những thông điệp chính trị, bài phát biểu vẫn có những khoảnh khắc nhẹ nhàng mang đậm phong cách hoàng gia. Nhà vua mở đầu bằng câu nói nổi tiếng của Oscar Wilde về việc Anh và Mỹ “giống nhau mọi thứ, trừ ngôn ngữ”.

Ông cũng khéo léo đưa vào những chi tiết hài hước về nghi thức “giữ con tin” trong Quốc hội Anh hay tuổi đời “còn rất trẻ” của nước Mỹ so với lịch sử hàng thế kỷ của Vương quốc Anh. Những chi tiết này giúp bài phát biểu trở nên gần gũi hơn, đồng thời góp phần “phá băng” bầu không khí căng thẳng.

Trong ngoại giao, đặc biệt ở cấp độ biểu tượng như hoàng gia, những chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại có vai trò quan trọng trong việc tạo thiện cảm và xây dựng lòng tin.

Bài phát biểu của Vua Charles III đã phần nào làm dịu căng thẳng và mở ra cơ hội tái định hình quan hệ Anh – Mỹ. Quan hệ Anh – Mỹ trong lịch sử từng trải qua nhiều thăng trầm, nhưng vẫn duy trì được nền tảng hợp tác bền vững. Như chính Nhà vua nhấn mạnh, “hòa giải và đổi mới” luôn là đặc điểm xuyên suốt của mối quan hệ này.

Trong ngoại giao, đôi khi những thông điệp mềm mỏng và biểu tượng lại có sức nặng không kém các thỏa thuận cứng rắn. Dù hiệu quả cuối cùng vẫn cần thời gian kiểm chứng, chuyến thăm và bài phát biểu của Vua Charles III đã phát đi tín hiệu rõ ràng: “mối quan hệ đặc biệt” giữa Anh và Mỹ vẫn còn giá trị và vẫn đáng để gìn giữ.