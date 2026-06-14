(VTC News) -

Tuần qua, VN-Index dừng tại 1.791,65 điểm, giảm 2,57% so với cuối tuần trước, đánh dấu tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, VN30 giảm 2,11% xuống 1.944,46 điểm, kéo dài chuỗi giảm sang tuần thứ năm liên tiếp.

Diễn biến thị trường trong tuần cho thấy áp lực bán xuất hiện ngay từ phiên đầu tuần với thanh khoản gia tăng mạnh. Sau đó, VN-Index có ba phiên hồi phục liên tiếp nhưng thanh khoản lại suy giảm đáng kể. Đến phiên cuối tuần, chỉ số có thời điểm vượt mốc 1.800 điểm nhưng không duy trì được đà tăng khi áp lực bán gia tăng trở lại vào cuối phiên.

Theo Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư SSI (SSI Research), dù xu hướng tăng của thị trường vẫn được hậu thuẫn bởi các yếu tố nền tảng, VN-Index nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy trong những tháng tới trước khi cải thiện rõ nét hơn vào cuối năm.

Nhà đầu tư băn khoăn, liệu tuần tới VN-Index sẽ lấy lại mốc 1.800 điểm hay không. (Ảnh minh hoạ)

SSI nhấn mạnh, việc chỉ số hướng lên các vùng điểm số cao hơn nên được nhìn nhận là một kịch bản trung hạn, có thể kéo dài sang năm 2027. Kịch bản này phụ thuộc vào sự cải thiện của điều kiện tiền tệ trong nước cũng như khả năng phục hồi bền vững của dòng vốn ngoại, đặc biệt là các dòng vốn gắn với câu chuyện nâng hạng thị trường.

Trong ngắn hạn, thị trường đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tích cực. Trước hết, chính sách tài khóa tiếp tục đóng vai trò động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh tiến độ giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm còn chậm, SSI Research kỳ vọng hoạt động đầu tư hạ tầng sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm, tạo thêm động lực cho tăng trưởng và cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt khi giá dầu giảm so với giai đoạn đầu năm. SSI Research cho rằng lạm phát toàn phần nhiều khả năng đã tạo đỉnh trong nửa đầu năm 2026 và dù vẫn còn một số rủi ro kéo dài, tác động của biến động giá năng lượng tới tâm lý thị trường sẽ giảm dần trong những tháng cuối năm.

Một yếu tố đáng chú ý khác là sức hấp dẫn tương đối của thị trường chứng khoán. Dù lãi suất huy động có thể tăng nhẹ, qua đó cải thiện sức cạnh tranh của kênh tiền gửi, sự chững lại của nhiều kênh đầu tư khác như bất động sản, vàng hay tài sản số có thể giúp dòng tiền tiếp tục duy trì hiện diện trên thị trường cổ phiếu.

Theo chuyên gia đến từ Chứng khoán Rồng Việt, VN-Index chính thức mất mốc tâm lý 1800 điểm trong tuần qua. Điều này cho thấy ngưỡng 1800 điểm bị xuyên thủng và hiện đóng vai trò kháng cự, với khả năng thị trường tiếp tục điều chỉnh về vùng 1.750 điểm.

Thanh khoản tuần qua giảm hơn 13% so với tuần trước, chỉ đạt khoảng 79.200 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền chưa quay lại. Lực cầu bắt đáy xuất hiện nhưng yếu, các nhịp hồi nhanh chóng suy yếu khi gặp áp lực cung.

Vị chuyên gia nhận định, kịch bản cơ sở hiện nay vẫn là thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật hoặc đi ngang tích lũy trong biên độ khoảng 1.760–1.820 điểm thay vì bước ngay vào một xu hướng giảm sâu.

Để lấy lại động lực tăng, VN-Index cần sớm quay trở lại trên 1.800 điểm và duy trì được các phiên đóng cửa ổn định phía trên ngưỡng này.

Về mặt chiến lược đầu tư, việc thị trường mất mốc 1.800 điểm chưa phải tín hiệu phải bán tháo danh mục, nhưng cũng chưa đủ cơ sở để gia tăng tỷ trọng mạnh. Giai đoạn này phù hợp với cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro và quan sát phản ứng của dòng tiền tại các vùng hỗ trợ thấp hơn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng, việc VN-Index không thể đóng cửa trở lại trên mốc 1.800 điểm cho thấy tâm lý thận trọng vẫn còn chi phối.

Tuy nhiên, theo bà chưa cho rằng ngưỡng 1.800 điểm đã bị phá vỡ theo hướng tiêu cực. Thực tế, phần lớn thời gian thị trường dao động quanh khu vực này trong trạng thái thanh khoản thấp, phản ánh sự lưỡng lự nhiều hơn là áp lực bán tháo.

Đồng thời, mặt bằng cổ phiếu cũng chưa xuất hiện hiện tượng giảm mạnh đồng loạt như các giai đoạn mất hỗ trợ trong quá khứ.

Có thể coi diễn biến hiện tại là quá trình kiểm định đáy chưa hoàn tất. Vậy nên, cần theo dõi phản ứng của dòng tiền trong các phiên tới. Nếu lực cầu tiếp tục suy yếu, cùng mốc 1.800 điểm không thể lấy lại, VN-Index có khả năng lùi về khu vực hỗ trợ tiếp theo quanh 1.750–1.760 điểm.

Ngược lại, nếu mặt bằng cổ phiếu giữ được các vùng đáy gần và xuất hiện tín hiệu cải thiện về độ rộng thị trường, khả năng hình thành vùng cân bằng ngắn hạn vẫn được duy trì.