Cầu dây văng có tĩnh không cao nhất Việt Nam 'nằm chờ' cao tốc thông tuyến

Sau hơn 10 năm triển khai, cầu Bình Khánh - một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thành toàn bộ phần xây lắp và được khánh thành từ cuối năm 2025. Tuy nhiên, đến nay cây cầu vẫn chưa thể đưa vào khai thác do tuyến cao tốc chưa được kết nối đồng bộ.