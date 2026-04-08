Chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, FTSE Russell ghi nhận những tiến triển quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với nội dung về việc tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua công ty chứng khoán toàn cầu. Đồng thời, chính thức xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng Việt Nam từ Thị trường Cận biên (Frontier Market) lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging Market) đã được công bố vào tháng 10/2025.

Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 21/9 và hoàn tất vào tháng 9/2027.

Việt Nam được nâng hạng thị trường chứng khoán. (Ảnh minh hoạ).

Lộ trình được chia ra nhiều giai đoạn nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra trật tự, kiểm soát dòng vốn dự kiến và duy trì thanh khoản thị trường, đồng thời hỗ trợ cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (non-prefunding).

Cụ thể, trong giai đoạn đầu từ tháng 9/2026, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam được thêm vào ở mức 10%. Tỷ trọng này sẽ tiếp tục tăng thêm 20% vào tháng 3/2027, 35% vào tháng 6/2027 và hoàn tất với phần bổ sung 35% còn lại vào tháng 9/2027.

Như vậy, tổng tỉ trọng được đưa vào sẽ đạt 100% sau 4 giai đoạn, với hệ số phân bổ tăng dần từ 10%, 30%, 65% và hoàn tất đủ vào cuối kỳ.

Trong tài liệu công bố, FTSE Russell cũng đưa ra danh sách 32 cổ phiếu Việt Nam mang tính tham khảo, đã đáp ứng các tiêu chí sàng lọc của bộ chỉ số FTSE Global All Cap, dựa trên dữ liệu đến cuối ngày 31/12/2025. Trong đó có 5 mã vốn hóa lớn gồm: HPG, VCB, BID, VIC và VHM.

Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh: danh sách cuối cùng các cổ phiếu Việt Nam đủ điều kiện để được đưa vào các chỉ số FTSE Russell liên quan trong kỳ rà soát bán niên tháng 9/2026 sẽ được công bố vào thứ Sáu, ngày 21/8/2026.

Cách đây nửa năm, tổ chức này đã xác nhận Việt Nam đáp ứng tất cả tiêu chí của nhóm thị trường mới nổi thứ cấp (secondary emerging marketet). Tuy nhiên, chứng khoán Việt vẫn cần "vượt qua" đợt đánh giá giữa kỳ về cải thiện khả năng tiếp cận cho nhà đầu tư toàn cầu.