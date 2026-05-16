Tin tặc xâm nhập hệ thống cây xăng ở Mỹ, giới chức nghi Iran đứng sau

Theo nguồn tin của CNN, nhóm tin tặc đã khai thác các hệ thống đo mức bồn chứa tự động (ATG) kết nối internet nhưng không được cài đặt mật khẩu bảo vệ. Việc này cho phép chúng can thiệp vào các chỉ số hiển thị của bồn chứa trong một số trường hợp, dù không thể làm thay đổi lượng nhiên liệu thực tế bên trong, theo các nguồn tin.

Các vụ tấn công mạng được cho là chưa gây thiệt hại vật lý hay thương vong, nhưng đã làm dấy lên lo ngại về an toàn. Theo các chuyên gia và quan chức Mỹ, việc truy cập vào hệ thống ATG về lý thuyết có thể cho phép tin tặc khiến một vụ rò rỉ xăng dầu không bị phát hiện.

Người dân đổ xăng ở Miami vào ngày 6/4.

Những người được báo cáo về cuộc điều tra cho rằng đã từng có những thông tin về việc Iran nhắm vào các hệ thống nhiên liệu, đây là lý do khiến Mỹ tiếp tục nghi ngờ. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng chính phủ Mỹ có thể không xác định được chính xác thủ phạm do thiếu bằng chứng kỹ thuật số mà tin tặc để lại.

CNN đã đề nghị Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) bình luận về vụ việc. FBI từ chối đưa ra nhận xét. Nếu sự liên quan của Iran được xác nhận, đây sẽ là vụ việc mới nhất cho thấy Tehran có thể đang nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu trên lãnh thổ Mỹ trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel với Iran tiếp diễn.

Vụ việc cũng có thể gây sức ép chính trị đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump khi làm gia tăng chú ý tới giá xăng cao do chiến sự gây ra. Theo khảo sát gần đây của CNN, 75% người trưởng thành Mỹ cho biết cuộc chiến với Iran ảnh hưởng tiêu cực đến tài chính của họ.

Chiến dịch tấn công mạng này cũng được xem là lời cảnh báo đối với nhiều đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Mỹ vốn vẫn gặp khó khăn trong việc bảo mật hệ thống, dù đã được chính phủ liên bang cảnh báo suốt nhiều năm.

Sau khi Hamas tấn công Israel ngày 7/10/2023, giới chức Mỹ từng cáo buộc các tin tặc liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiến hành hàng loạt vụ tấn công vào hệ thống cấp nước tại Mỹ.

Đối với một số quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức, tính chất quyết liệt và khó đoán của các chiến dịch mạng đáng lo ngại khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần.

Hiện nay, lần đầu tiên sau nhiều năm, các cơ quan quân sự và tình báo Mỹ vẫn chưa kích hoạt đội chuyên trách phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa nước ngoài nhằm vào bầu cử. Ông Chris Krebs, cựu giám đốc CISA, cho rằng Iran nhiều khả năng sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch tác động thông tin hơn là tấn công trực tiếp vào hệ thống bầu cử.