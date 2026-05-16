Hổ thẹn vì bán độ, cầu thủ không dám đối đầu đội bóng cũ

Trung vệ 40 tuổi Andrea Masiello mới đây đã tuyên bố giải nghệ ngay trước thời điểm đội bóng Sudtirol của anh bước vào loạt trận play-off tại Serie B với Bari. Mùa giải 2025-2026, Sudtirol đứng ở vị trí thứ 16 và phải tranh suất trụ hạng với Bari, đội xếp ngay phía sau, đồng thời là đội bóng cũ của anh.

Việc một cầu thủ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 40 không phải điều gây bất ngờ. Tuy nhiên, với người hâm mộ Bari, quyết định này lại gợi nhắc đến một tình huống gây tranh cãi kéo dài suốt nhiều năm. Trong mắt nhiều cổ động viên đội bóng miền Nam Italy, Masiello vẫn bị xem là kẻ phản bội kể từ vụ bê bối dàn xếp tỉ số năm 2011, khi anh cố tình phản lưới nhà trong trận derby với Lecce.

Tháng 5/2011, trong trận derby sống còn với Lecce, Masiello phản lưới nhà ở thời điểm Bari đã chắc chắn xuống hạng, còn Lecce cần chiến thắng để trụ hạng thành công ở Serie A.

Sau nhiều lần thẩm vấn, Masiello cuối cùng cũng thừa nhận đã cố tình ghi bàn thua. Ban đầu, cựu trung vệ người Italy phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên về sau, anh không chỉ thú nhận việc cố ý phản lưới nhà mà còn hợp tác với cơ quan điều tra, đồng thời khai ra tên của nhiều cầu thủ và huấn luyện viên khác có liên quan.

Vụ việc khi đó khiến bóng đá Italy rúng động. Theo hồ sơ điều tra, Masiello nhận khoảng 50.000 euro cho pha phản lưới nhà và hưởng lợi thêm 180.000 euro từ các khoản cá cược liên quan đến trận đấu. Anh bị cáo buộc có liên hệ với mạng lưới cá độ bất hợp pháp Zingari cùng các tổ chức tội phạm tại miền Nam Italy.

Andrea Masiello (giữa) tuyên bố giải nghệ ngay trước thời điểm Sudtirol bước vào loạt trận play-off tại Serie B với Bari.

Hristiyan Ilievski - người cầm đầu mạng lưới cá cược Zingari - từng kể với truyền thông rằng Masiello là người chủ động liên hệ để thỏa thuận. Theo lời Ilievski, điều duy nhất hậu vệ người Italy quan tâm khi đó là tiền bạc.

"Khi ấy, tôi đến Bari với 300.000 euro. Họ đưa tôi đến khách sạn của đội. Trong phòng, ngoài Masiello còn có tiền vệ Simone Bentivoglio và hậu vệ Alessandro Parisi. Hai người đó trông rất sợ hãi, mặt tái mét và lắp bắp khi bắt đầu nói chuyện với tôi. Masiello thì khác, anh ta trông rất tự tin. Masiello liên tục huých tay Bentivoglio cũng như Parisi và đồng ý với mọi điều kiện. Anh ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tiền", Hristiyan Ilievski kể lại.

Sau cùng, Masiello bị cấm thi đấu 2 năm 5 tháng. Sau khi án phạt kết thúc, anh trở lại sân cỏ trong màu áo Atalanta và dần gây dựng lại sự nghiệp. Dưới thời HLV Gian Piero Gasperini, anh góp công giúp Atalanta vươn lên trở thành một trong những đội bóng đáng xem nhất Serie A. Người hâm mộ Atalanta dần tha thứ cho trung vệ này nhờ tinh thần thi đấu và những đóng góp trên sân.

Dẫu vậy, màn phản lưới nhà Bari vẫn là vết nhơ không thể xóa bỏ trong sự nghiệp của Masiello. Điều đáng chú ý là suốt hơn 15 năm qua, anh gần như luôn “vắng mặt đúng lúc” mỗi khi có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ.

Từ mùa 2022-2023 đến nay, Masiello liên tục bỏ lỡ các trận gặp Bari vì nhiều lý do khác nhau, từ chấn thương, treo giò cho đến việc không được đăng ký thi đấu. Có những thời điểm anh vẫn chơi trọn vẹn trận trước đó nhưng lại bất ngờ không ra sân khi phải chạm trán với Bari.

Giờ đây, ngay trước cuộc đối đầu với đội bóng cũ trong loạt trận play-off trụ hạng, Masiello đã lựa chọn khép lại sự nghiệp thi đấu. Trận lượt đi dự kiến diễn ra trên sân San Nicola - nơi anh trực tiếp ghi pha phản lưới nhà gây tranh cãi trong màu áo Bari năm 2011.