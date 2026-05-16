Từng thắng U17 Australia, HLV Roland nhắc U17 Việt Nam chú ý một điều

Sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đang hướng đến thử thách lớn tiếp theo mang tên U17 Australia ở vòng tứ kết U17 châu Á 2026. Dù từng đánh bại đội bóng này với tỷ số 2-1 tại bán kết giải U17 Đông Nam Á, HLV Cristiano Roland cho rằng đội bóng xứ chuột túi đã thay đổi nhiều và dự báo sẽ là thử thách lớn với các học trò.

“Chúng ta từng đối đầu với họ nhưng hiện tại họ đã có một số thay đổi và là đội bóng rất mạnh. Trận đấu tới sẽ rất khó khăn và đòi hỏi chúng ta phải thi đấu với khả năng cao nhất. Nhiệm vụ của chúng tôi là nỗ lực hết mình. Hôm nay, toàn đội đã có sự chuẩn bị và trao đổi để các cầu thủ hiểu rõ những gì cần làm trong trận đấu ngày mai”, ông nói.

Theo nhà cầm quân sinh năm 1976, sự tập trung và tính tổ chức sẽ đóng vai trò quyết định trong màn so tài sắp tới. “Các đối thủ đều rất mạnh. Nếu chúng ta không tập trung, không tổ chức tốt và không duy trì sự đoàn kết như một khối thống nhất thì sẽ rất khó khăn. Các cầu thủ hiểu điều đó vì họ đã trực tiếp trải nghiệm qua từng trận đấu.

HLV Cristiano Roland cho rằng U17 Australia đã thay đổi nhiều và dự báo sẽ là thử thách lớn với các học trò. (Nguồn: VFF)

Mục tiêu của chúng tôi là luôn trở nên cạnh tranh hơn sau mỗi trận đấu. Khi đã có cơ hội tiến xa hơn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tôi hy vọng ngày mai, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tích cực hiện tại, toàn đội sẽ biến điều đó thành nguồn năng lượng để cố gắng nhiều hơn và cống hiến hết mình trên sân”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Sau khi sớm hoàn thành mục tiêu giành vé dự U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đang có tinh thần rất hưng phấn. Dù vậy, HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện liên tục nhắc nhở các cầu thủ nhanh chóng gác lại niềm vui để tập trung tối đa cho hành trình phía trước.

“Sau khi chúng ta giành vé vào tứ kết và suất tham dự FIFA U17 World Cup, các cầu thủ đang tự tin và vui hơn. Điều đó rất quan trọng. Tôi luôn muốn các em giữ vững tinh thần trách nhiệm và tính tổ chức đã thể hiện trong mỗi trận đấu. Đó là điều quan trọng nhất mà các em rút ra trong suốt giải đấu này

Đây là lần đầu tiên các em giành vé dự World Cup nên tất cả những gì diễn ra tại giải đấu này, đặc biệt là trận đấu vừa qua, đều là những bài học kinh nghiệm rất quý giá”, nhà cầm quân người Brazil chia sẻ.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia tại vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026 diễn ra lúc 0h ngày 17/5 (theo giờ Việt Nam). Theo điều lệ giải, nếu hai đội bất phân thắng bại sau thời gian thi đấu chính thức, trận đấu sẽ không có hiệp phụ mà phân định thắng thua ngay bằng loạt sút luân lưu 11 m để chọn ra đội vào bán kết.