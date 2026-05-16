Xác định hai đội bóng vào bán kết U17 châu Á 2026

Ở trận tứ kết đầu tiên của giải U17 châu Á 2026 là cuộc đọ sức giữa Nhật Bản và Tajikistan. Là đội bóng mang đến bất ngờ lớn cho vòng chung kết năm nay, Tajikistan hy vọng rằng họ có thể tạo thêm nhiều màu sắc hơn. Quả thật, đại diện vùng Trung Á khiến Nhật Bản phải rất vất vả trong quãng thời gian đầu trận đấu.

Khoảng 20 phút đầu tiên, Tajikistan hầu như không lên bóng mà chấp nhận lùi sâu phòng ngự. Nhật Bản tràn lên tấn công và nhiều cú sút của họ bị ngăn cản bởi thủ môn Abubakr Rahmonqulov. Công bằng mà nói, hàng thủ Tajikistan thi đấu tốt dù phía trước họ là các tiền đạo của đội ứng viên vô địch.

U17 Trung Quốc thi đấu ấn tượng ở giải U17 châu Á 2026.

Đáng tiếc, nỗ lực của đội bóng này chỉ giúp họ đứng vững đến gần hết hiệp 1. Phút 42, Maki Kitahara dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm mở tỉ số trận đấu cho Nhật Bản. Đây cũng là kết quả cuối cùng của 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Tajikistan không còn giữ vững được thế trận phòng ngự của mình. Tấm thẻ đỏ của Hikmatullo Kabirov khiến đội bóng này vỡ trận. Phút 60, Maki Kitahara nhân đôi cách biệt cho Nhật Bản sau đường kiến tạo đến từ Saito. Chỉ 9 phút sau, chính Kakeru Saito ghi bàn nhờ đường tạt bóng hay của đồng đội.

Trong quãng thời gian cuối trận, Satomi lập công cùng tình huống đá phản lưới nhà của Islomdzhon Khodzhiev giúp Nhật Bản thắng 5-0 và vào bán kết của giải.

Ở trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Trung Quốc, đại diện Tây Á sớm có bàn thắng mở tỉ số nhờ cú sút ở cự li gần của Faisal Bayomi. Tuy nhiên, đây lại là khởi đầu cho màn lội ngược dòng khó tin từ U17 Trung Quốc.

Wan Xiang khiến người hâm mộ đại lục vỡ òa với bàn gỡ 1-1 chỉ sau đó 3 phút, đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, một loạt điều chỉnh nhân sự của Trung Quốc đã phát huy tác dụng. Zhao Songyuan và He Sifan lập công ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng đến từ Đông Á.

Trong các trận tứ kết còn lại, Hàn Quốc đụng độ Uzbekistan còn Việt Nam sẽ gặp Australia.