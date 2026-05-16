Xem trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Australia hôm nay trên kênh nào?

Trận U17 Việt Nam đấu với U17 Australia ở vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026 được chiếu trực tiếp trên hệ thống của TV360 và kênh YouTube "AFC Asian Cup" của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia.

Thông tin U17 Việt Nam và U17 Australia

U17 Việt Nam xuất sắc vượt qua vòng bảng giải U17 châu Á 2026 với vị trí đầu bảng C. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland giành được 6 điểm sau khi đánh bại U17 Yemen và U17 UAE, chỉ thua 1 trận trước U17 Hàn Quốc vì 4 lần thủng lưới trong 10 phút cuối trận.

Việc lọt vào tứ kết đồng nghĩa với tấm vé đến U17 World Cup cho đại diện của bóng đá Việt Nam. Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội hoàn thành mục tiêu đặt ra khi tham dự giải U17 châu Á 2026. Bây giờ, các cầu thủ trẻ Việt Nam hướng đến những cột mốc mới.

Các lứa cầu thủ đi trước của Nguyễn Lực và đồng đội chưa từng thắng trận đấu loại trực tiếp nào ở sân chơi châu Á cấp độ U17. Huấn luyện viên Cristiano Roland và học trò có thể tạo nên lần đầu tiên nếu đánh bại được U17 Australia. Họ từng làm được điều này cách đây chưa lâu ở bán kết giải U17 Đông Nam Á.

Khi đó, U17 Việt Nam thủng lưới trước chỉ sau 10 phút thi đấu. Tuy nhiên, cũng giống như trận gặp U17 UAE vừa rồi, các cầu thủ trẻ Việt Nam thể hiện được bản lĩnh, thi đấu bình tĩnh và chủ động để lật ngược tình thế.U17 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U17 Australia và giành quyền vào chung kết trước khi lên ngôi vô địch.

Ký ức đẹp tại giải U17 Đông Nam Á 2026 là cơ sở để người hâm mộ quê nhà tin vào khả năng đi tiếp của U17 Việt Nam. Đáng chú ý, đội hình U17 Australia sử dụng tại giải châu Á lần này có rất ít thay đổi so với lực lượng từng đối đầu với U17 Việt Nam.

Trận U17 Việt Nam đấu với U17 Australia diễn ra lúc 0h ngày 17/5 trên sân tập King Abdullah Sports City (Jeddah, Ả Rập Xê Út).