Hạ viện Mỹ tiếp tục chặn nỗ lực chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran

Hạ viện Mỹ một lần nữa bác bỏ nỗ lực buộc Tổng thống Donald Trump phải xin phép Quốc hội để tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, The New York Times đưa tin ngày 14/5.

Nghị quyết đã thất bại sau cuộc bỏ phiếu hòa 212-212, khi một nghị sĩ Dân chủ đứng về phía gần như toàn bộ phe Cộng hòa để ngăn văn bản được đưa ra xem xét.

Điện Capitol (Ảnh: AP)

Nghị sĩ Dân chủ Jared Golden (bang Maine) là người duy nhất trong đảng bỏ phiếu phản đối, trở thành lá phiếu mang tính quyết định khiến nghị quyết thất bại, bất chấp việc các nghị sĩ Dân chủ liên tục hô vang “thêm một phiếu nữa” ngay trước khi Chủ tịch Hạ viện tuyên bố kết thúc bỏ phiếu.

Dù vậy, cuộc bỏ phiếu cũng cho thấy những dấu hiệu rạn nứt trong nội bộ đảng Cộng hòa khi ba nghị sĩ của đảng này đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, gồm ông Thomas Massie (bang Kentucky), Brian Fitzpatrick (bang Pennsylvania) và Tom Barrett (bang Michigan).

Đáng chú ý, ông Fitzpatrick và ông Barrett, vốn từng phản đối các nỗ lực tương tự trước đây, lần này đã quay sang ủng hộ nghị quyết, cho thấy sự kiên nhẫn của một bộ phận nghị sĩ Cộng hòa với cuộc xung đột đang dần suy giảm.

Nghị quyết do nghị sĩ Dân chủ Josh Gottheimer (bang New York) đề xuất nhằm buộc ông Trump phải xin Quốc hội phê chuẩn nếu muốn tiếp tục chiến dịch quân sự với Iran sau khi đã vượt quá thời hạn 60 ngày theo quy định của Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973.

Nghị sĩ Josh Gottheimer (giữa) đề xuất nghị quyết quyền lực chiến tranh mới nhất, nhằm buộc Tổng thống Donald Trump phải xin Quốc hội phê chuẩn nếu muốn tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. (Ảnh: The New York Times/Eric Lee)

Theo đạo luật này, tổng thống Mỹ không được sử dụng lực lượng quân sự quá 60 ngày nếu không có sự cho phép của Quốc hội. Thời hạn này đã hết từ ngày 1/5.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, ông Gottheimer chỉ trích việc Nhà Trắng hành động đơn phương và không tham vấn Quốc hội.

“Tôi ủng hộ việc chính quyền phá hủy chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và các mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Iran”, ông nói. “Nhưng Quốc hội Mỹ không thể tiếp tục bị đặt trong bóng tối. Người dân Mỹ cũng không thể bị che giấu thông tin".

Sau cuộc bỏ phiếu, nghị sĩ Tom Barrett nhấn mạnh rằng Quốc hội mới là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc sử dụng vũ lực.

“Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh, chúng tôi đã trao quyền này cho chính quyền trong 60 ngày. Mốc thời gian đó đã bị vượt qua từ vài tuần trước”, ông nói.

Tuy nhiên, phần lớn phe Cộng hòa vẫn tiếp tục đứng sau ông Trump. Tổng thống Mỹ khẳng định cuộc xung đột đã kết thúc và cho rằng ông không cần Quốc hội phê chuẩn để tiến hành chiến dịch quân sự.

Nhiều đồng minh của ông Trump lập luận rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran cùng chuyến công du Trung Quốc của ông là tín hiệu tích cực cho một bước đột phá ngoại giao, đồng thời cho rằng việc công khai chỉ trích tổng thống vào lúc này là không phù hợp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 14/5/2026. (Ảnh: Pool qua AP)

Nghị sĩ Rick Crawford, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, cho rằng việc đưa nghị quyết ra bỏ phiếu lúc này mang động cơ chính trị, trong khi chính quyền Trump vẫn đang tìm cách chấm dứt xung đột với Iran thông qua đàm phán.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump cho rằng Đạo luật Quyền lực Chiến tranh là vi hiến. Họ cũng lập luận rằng khoảng thời gian ngừng bắn đã khiến đồng hồ pháp lý tạm dừng, nên mốc 60 ngày không còn hiệu lực.

Trong khi đó, bất chấp các nỗ lực ngoại giao, giao tranh vẫn chưa thực sự chấm dứt. Hôm 11/5, ông Trump thừa nhận lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng hiện đang trong tình trạng “thoi thóp”.

Thất bại tại Hạ viện diễn ra chỉ một ngày sau khi một nỗ lực tương tự tại Thượng viện cũng không thành công. Phe Dân chủ tuyên bố sẽ tiếp tục gây sức ép khi tác động kinh tế từ cuộc xung đột ngày càng rõ rệt tại Mỹ.

Nghị sĩ Thomas Massie cho rằng giá nhiên liệu và phân bón tăng mạnh là một trong những nguyên nhân khiến hai nghị sĩ Cộng hòa thay đổi lập trường.

Trong khi đó, nghị sĩ Greg Casar, Chủ tịch nhóm nghị sĩ cấp tiến tại Quốc hội, cáo buộc cuộc chiến đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và đẩy giá cả hàng hóa leo thang, khẳng định phe Dân chủ sẽ tiếp tục gây sức ép lên chính quyền Trump.