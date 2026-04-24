Chủ tịch Quốc hội: Điều chỉnh các sắc thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt khó

(VTC News)

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 24/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Cụ thể: Tập trung kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu các chức danh lãnh đạo cao cấp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách thành pháp luật để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó có nhiều nhiệm vụ gấp rút, cấp bách.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trước những yêu cầu mới của đất nước, Quốc hội khóa XVI đã chủ động, khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu với tinh thần quyết tâm cao, làm ngay, làm bài bản.

"Các vị đại biểu Quốc hội, dù là đại biểu tái cử hay lần đầu tham gia, nhưng đã phát huy cao độ trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến; tận dụng tối đa thời gian, làm việc với cường độ cao, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, nhờ đó kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn các công việc", Chủ tịch Quốc hội ghi nhận.

Khái quát lại các công việc tại Kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước. Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng với sự tín nhiệm rất cao của các vị đại biểu Quốc hội.

Quốc hội thông qua 9 luật và 31 nghị quyết, trong đó có nhiều luật, nghị quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành, góp phần kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Các chính sách ban hành tại kỳ họp vừa mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn, vừa đảm bảo tính căn cơ, lâu dài, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm cụ thể. Đồng thời quy định cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

"Đặc biệt, việc kịp thời điều chỉnh linh hoạt các sắc thuế đã khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong điều hành chính sách tài khóa và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn", Chủ tịch Quốc hội nói.

Tại kỳ họp, Quốc hội dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định hệ thống các kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Trên cơ sở đó, Quốc hội đưa ra các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ; góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Cùng với đó, Quốc hội quyết định thành lập thành phố Đồng Nai; Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; xem xét kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027; xem xét Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xem xét nhiều báo cáo quan trọng khác, cũng là các công việc đã thực hiện tại Kỳ họp thứ nhất.

Trên cơ sở các nội dung đã được Quốc hội quyết nghị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan, các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết đã được thông qua.

Cùng đó là tập trung ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp lý, không để chậm trễ trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các quyết sách của Quốc hội phát huy hiệu quả thiết thực trong thực tiễn.

Thành công tốt đẹp của Kỳ họp thứ nhất tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

"Thành công tốt đẹp của Kỳ họp thứ nhất tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kết thúc kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả, tinh thần, khí thế của Kỳ họp và lắng nghe đầy đủ, trách nhiệm ý kiến của cử tri và Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, đất nước ta đang đứng trước thời cơ và vận hội phát triển mới, đan xen với những khó khăn, thách thức ngày càng phức tạp.

Trong bối cảnh đó, đặt ra yêu cầu Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực chất hơn trong tổ chức và hoạt động; không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, theo Chủ tịch Quốc hội, mỗi đại biểu Quốc hội cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; gắn bó mật thiết với cử tri; lắng nghe, phản ánh thực tiễn của cuộc sống vào nghị trường; đưa nguyện vọng của Nhân dân thành các quyết sách đúng đắn, kịp thời, hiệu quả.

Các cơ quan của Quốc hội tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo các quyết sách có tầm nhìn chiến lược, tính khả thi cao và sớm đi vào cuộc sống.

"Kế thừa và phát huy thành quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ Quốc hội trước, với niềm tin và khí thế mới, Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, đồng hành cùng Chính phủ, cả hệ thống chính trị, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, biến khát vọng thành hành động, kết quả cụ thể quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tất cả vì mục tiêu: đất nước phồn vinh, văn minh - Nhân dân ấm no, hạnh phúc", Chủ tịch Quốc hội cam kết.