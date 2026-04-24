Sáng nay bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 24/4, Quốc hội khóa XVI bước vào ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Quốc hội trong phiên làm việc chiều 20/4.

Từ 9h, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành thủ tục biểu quyết thông qua các dự án luật, dự thảo nghị quyết.

Gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hoá Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Nghị quyết về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài và biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Từ 10h30, Quốc hội họp phiên bế mạc (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam).

Tại phiên bế mạc, Quốc hội thông qua các dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp.