Mưa lớn tăng ở Bắc Bộ và mở rộng tới Thanh Hoá - Nghệ An, nguy cơ lũ quét

(VTC News) -

Video: Bà Phạm Phương Chi thông tin về diễn biến không khí lạnh và đợt mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An. (Nguồn: NCHMF)

Bà Phạm Phương Chi, Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Cao Bằng, Lạng Sơn khiến nhiệt độ ở khu vực Trùng Khánh (Cao Bằng) giảm khoảng 10°C, tức từ 33°C giảm còn 23°C. Không khí lạnh tiếp tục gây mưa lớn cho khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang và một phần của tỉnh Quảng Ninh.

Trong chiều tối và đêm nay 8/6, mưa lớn tiếp tục tăng lên ở Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống khu vực Thanh Hoá, Nghệ An.

Lượng mưa lớn nhất sẽ tập trung chính ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Phú Thọ và Tuyên Quang với lượng mưa dao động 80-160mm, có nơi trên 250mm.

Mưa lớn tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ trong chiều tối và đêm nay 8/6. (Ảnh minh hoạ)

Với các khu vực khác ở Bắc Bộ, mưa sẽ dao động trong mức 20-50mm, có nơi trên 100mm. Ở Thanh Hoá, Nghệ An, lượng mưa dao động trong khoảng 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Đây là lượng mưa tính từ chiều tối và đêm nay đến hết đêm 9/6. Từ 10/6, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm dần.

"Dưới ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, nhiệt độ trong đêm nay và đêm mai sẽ giảm xuống khá dễ chịu, dao động trong khoảng 21-25°C.

Sau chuỗi ngày nắng nóng, không khí lạnh tràn xuống kèm mưa lớn rất dễ làm xuất hiện mưa dông mạnh, lốc xoáy và gió giật mạnh cũng như mưa đá rất nguy hiểm. Đồng thời, mưa lớn có khả năng gây ra các hiện tượng ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Lũ quét sẽ xảy ra trên sông suối và sạt lở đất trên sườn dốc. Ngoài ra, gió giật mạnh ảnh hưởng rất lớn tới các công trình yếu khiến tốc mái, đổ cây.

Vì vậy, mọi người nếu có di chuyển ra ngoài cần hết sức lưu ý mưa dông trong giai đoạn tôi đã cảnh báo trên", bà Chi nói.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, với khu vực Hà Nội, từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 8/6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội phổ biến 23-25°C.

Chiều và tối 9/6, Hà Tĩnh đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt tại các xã/phường: Bắc Quang, Bạch Xa, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình An, Đồng Yên, Hồ Thầu, Hùng An, Hùng Lợi, Khuôn Lùng, Liên Hiệp, Minh Quang, Nà Hang, Nấm Dẩn, Quang Bình, Tân Mỹ, Tân Trịnh, Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Tri Phú, Vĩnh Tuy, Xuân Giang, Yên Hoa, Yên Thành, Lâm Bình.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện nay, mực nước trên các sông ở Bắc Bộ đang biến đổi chậm, ở mức thấp hơn báo động (BĐ) 1.

Từ chiều, tối nay đến ngày 10/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể lên mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.