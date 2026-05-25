Giải thưởng Cánh Diều 2026 sẽ được tổ chức tại Huế

(VTC News) -

Trong buổi làm việc với UBND TP Huế chiều 25/5, Hội Điện ảnh Việt Nam đề xuất UBND thành phố xem xét chủ trương đăng cai, phối hợp tổ chức Giải thưởng Cánh Diều 2026.

Theo đề xuất, Tuần lễ Cánh Diều 2026 dự kiến sẽ tổ chức tại TP Huế với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh. Các hoạt động chiếu phim, giao lưu, hội thảo dự kiến được tổ chức tại các rạp chiếu phim, trường đại học, trung tâm văn hóa và một số địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cánh Diều 2026, dự kiến sẽ diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc nhằm tôn vinh điện ảnh Việt Nam và quảng bá văn hóa - du lịch địa phương, bao gồm: Lễ khai mạc Tuần lễ Cánh Diều Việt Nam và chương trình biểu diễn các tác phẩm nhạc phim tham gia Giải thưởng Cánh Diều 2026.

Lãnh đạo TP Huế thống nhất về mặt chủ trương và cam kết đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phối hợp tổ chức Giải thưởng Cánh Diều năm 2026 tại Huế.

Ngoài ra, trong chuỗi sự kiện có tọa đàm điện ảnh với chủ đề “Thương hiệu đồng hành cùng điện ảnh”; chiếu phim cộng đồng và giao lưu đoàn phim; Gala Dinner Cánh Diều Vàng 2026 kết hợp quảng bá ẩm thực Cố đô Huế; Lễ trao giải Cánh Diều 2026 và các hoạt động quảng bá du lịch TP Huế.

Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn cho rằng, Giải thưởng Cánh Diều là một trong những giải thưởng nghề nghiệp uy tín của điện ảnh Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh các văn nghệ sĩ, nhà làm phim có đóng góp nổi bật; đồng thời góp phần khuyến khích sáng tạo, nâng cao chất lượng nghệ thuật và thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh nước nhà.

Lãnh đạo TP Huế thống nhất về mặt chủ trương và cam kết đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phối hợp tổ chức Giải thưởng Cánh Diều năm 2026 tại Huế. Thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội Điện ảnh Việt Nam trong quá trình khảo sát, xây dựng kế hoạch, xác định thời gian, địa điểm và các hoạt động chính; đồng thời hỗ trợ về hạ tầng, cơ sở vật chất, an ninh, truyền thông và các điều kiện cần thiết khác để sự kiện được tổ chức trang trọng, bản sắc, an toàn và hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố cũng bày tỏ mong muốn, thông qua Giải thưởng Cánh Diều năm 2026, Huế sẽ có thêm cơ hội kể những câu chuyện về di sản, văn hóa, con người, lối sống hiền hòa, mến khách và chiều sâu bản sắc của vùng đất Cố đô bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Đây cũng là dịp để Huế kết nối mạnh mẽ hơn với các văn nghệ sĩ, nhà làm phim, doanh nghiệp và công chúng yêu điện ảnh; qua đó tạo thêm động lực phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp văn hóa và đời sống tinh thần của người dân.

Ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, Huế là vùng đất cố đô có bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa và hệ thống di sản đặc sắc, là lợi thế riêng có trong tiến trình phát triển. Thời gian qua, thành phố luôn xác định công nghiệp văn hóa, trong đó có điện ảnh, là một hướng đi quan trọng, góp phần định hình, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của vùng đất, con người và văn hóa Huế đến với công chúng trong nước và quốc tế.