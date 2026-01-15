Phim 'Mưa đỏ' và 'Không thời gian' giành giải Cánh Diều Vàng 2025

(VTC News) -

Tối 15/1 tại Hà Nội, lễ trao giải Cánh Diều 2025 diễn ra, vinh danh những tác phẩm, tác giả và nghệ sỹ xuất sắc của điện ảnh – truyền hình Việt Nam trong năm qua.

Giải thưởng do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức thường niên, bao gồm các hạng mục Phim điện ảnh, Phim truyền hình, Phim tài liệu, Phim khoa học, Phim hoạt hình, Phim ngắn và Công trình nghiên cứu – lý luận phê bình.

Các tác phẩm năm nay cho thấy sự đa dạng về đề tài, đổi mới trong cách kể chuyện, đồng thời vẫn gìn giữ được bản sắc dân tộc và giá trị nhân văn bền vững.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền và ê-kíp làm phim "Mưa đỏ" nhận giải thưởng Cánh Diều Vàng.

Ở hạng mục Phim truyện điện ảnh, Mưa đỏ của đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền giành Cánh Diều Vàng. Tác phẩm còn mang về giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho NSƯT Đặng Thái Huyền và Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Nguyễn Phương Nam với vai Tạ.

Chia sẻ sau lễ trao giải, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết đây là thành quả của cả tập thể, được tạo nên từ sự đồng lòng và tận hiến của ê-kíp. Theo chị, chính cách kể chuyện lịch sử giàu cảm xúc đã giúp Mưa đỏ "chạm tới" ban giám khảo và khán giả. Việc bộ phim cùng lúc nhận giải Bông Sen Vàng và Cánh Diều Vàng trong một năm được xem là dấu mốc đặc biệt, tiếp thêm động lực cho ê-kíp tiếp tục theo đuổi dòng phim lịch sử, chiến tranh cách mạng.

Các Cánh Diều Bạc ở mảng điện ảnh được trao cho các phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không và Chị dâu. Ở các giải cá nhân, giải Biên kịch xuất sắc thuộc về Hàm Trần và Nguyễn Hoàng Dương (Tử chiến trên không), giải Quay phim xuất sắc được trao cho Nguyễn Ngọc Cường (Cục vàng của ngoại).

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc gọi tên Tuấn Trần (Mang mẹ đi bỏ); giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc được trao đồng thời cho Hồng Đào và Việt Hương.

Ê-kíp làm phim "Không thời gian" nhận giải thưởng Cánh Diều Vàng Phim truyền hình xuất sắc.

Ở mảng Phim truyện truyền hình, bộ phim dài tập Không thời gian ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành “cơn mưa” giải thưởng, trong đó có Cánh Diều Vàng Phim truyền hình xuất sắc. Tác phẩm còn được vinh danh ở các hạng mục Biên kịch xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc (Nguyễn Mạnh Trường) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Phạm Thị Bích Ngọc).

Với 60 tập, Không thời gian được đánh giá cao nhờ thông điệp về tình đồng đội và sự hy sinh của những người lính, để lại dư âm sâu đậm trong lòng khán giả.

Diễn viên Mạnh Trường nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

Hai bộ phim Có anh nơi ấy bình yên và Hoa sữa về trong gió nhận Cánh Diều Bạc. Bộ phim Độc đạo được trao Bằng khen.

Ở các giải cá nhân của mảng truyền hình, NSƯT Thanh Quý đoạt Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai bà Trúc (Hoa sữa về trong gió), NSƯT Trần Thái Sơn nhận Nam diễn viên phụ xuất sắc (Có anh nơi ấy bình yên), còn giải Diễn viên triển vọng được trao cho Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền. Đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng cũng được vinh danh Đạo diễn xuất sắc với hai tác phẩm Không thời gian và Có anh nơi ấy bình yên.

Ở các thể loại chuyên biệt, Cánh Diều Vàng Phim tài liệu thuộc về 7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị. Đạo diễn Phạm Thuỳ Linh nhận Đạo diễn xuất sắc và Cánh Diều Bạc với Tiếng nói của Lương tri.

Mảng Phim khoa học vinh danh Sếu có về phương Nam với Cánh Diều Vàng. Mảng Phim hoạt hình trao giải cao nhất cho Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội. Ở hạng mục Phim ngắn, Mầm nhớ của đạo diễn Bùi Đức Anh giành Cánh Diều Vàng.