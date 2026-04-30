Chủ tịch UBND TP Đồng Nai: Bộ máy phải chuyển từ tư duy 'xử lý sự vụ' sang 'kiến tạo phát triển'

(VTC News) -

Ngày 30/4/2026, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu và kỳ vọng cao hơn. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính, mà còn là bước chuyển về vị thế và mô hình phát triển của một địa phương vốn là trung tâm công nghiệp năng động của cả nước.

Trong thời điểm đánh dấu bước chuyển quan trọng này, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út dành thời gian chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News về những định hướng lớn cho chặng đường phía trước.

- Hôm nay, Đồng Nai chính thức trở thành TP trực thuộc Trung ương, dấu mốc này đặt ra những yêu cầu mới thế nào với quá trình phát triển của địa phương, thưa ông?

Tôi cho rằng Đồng Nai đang ở một thời điểm rất đặc biệt, thời điểm của cơ hội lớn và trách nhiệm lớn.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út. (Ảnh: Thy Huệ)

Cơ hội là Đồng Nai có điều kiện mở ra một không gian phát triển mới, một phương thức quản trị mới, tương xứng hơn với vị trí, tiềm năng và vai trò của tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Nhưng áp lực cũng rất rõ khi được Trung ương tin tưởng, Đồng Nai phải chứng minh bằng năng lực tổ chức thực hiện, bằng hiệu quả quản trị, bằng sức cạnh tranh của nền kinh tế và chất lượng sống của người dân.

Vì vậy, chúng tôi không xem đây là việc thay đổi danh xưng hành chính mới, mà còn là trách nhiệm phát triển ở tầm cao hơn. Cơ hội càng lớn thì yêu cầu đổi mới càng cao, hành động càng phải bài bản, quyết liệt và thực chất.

- Có quan điểm cho rằng việc hình thành TP Đồng Nai không đơn thuần là nâng cấp hành chính, mà là một quá trình “chuyển hóa mô hình phát triển”. Ông nhìn nhận điều này như thế nào?

Tôi hoàn toàn chia sẻ với quan điểm này. Bởi nếu chỉ nhìn việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương như một sự thay đổi tên gọi hay cấp quản lý thì chưa đầy đủ.

Điều cốt lõi là Đồng Nai phải chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu; từ quản lý địa bàn hành chính sang quản trị không gian phát triển; từ dựa nhiều vào đất đai, lao động và công nghiệp truyền thống sang dựa nhiều hơn vào hạ tầng chiến lược, công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ hiện đại, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực.

Nói ngắn gọn, TP Đồng Nai trong tương lai phải là một mô hình phát triển mới, hiện đại hơn về hạ tầng, thông minh hơn về quản trị, xanh hơn về môi trường, năng động hơn về kinh tế và gần dân hơn trong phương thức phục vụ.

Hệ thống đường thủy nội địa TP Đồng Nai với các tuyến sông lớn góp phần tăng cường năng lực vận tải, kết nối cảng biển. (Ảnh: Lương Ý)

- Nếu không thay đổi tư duy, TP trực thuộc Trung ương có thể chỉ là một “chiếc áo thể chế rộng hơn”. Đồng Nai sẽ làm gì để không lặp lại mô hình phát triển cũ?

Đây là một cảnh báo rất đúng. Một “chiếc áo thể chế” rộng hơn sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu bên trong vẫn là cách nghĩ cũ, cách làm cũ và mô hình tăng trưởng cũ.

Vì vậy, Đồng Nai xác định phải đổi mới trên ba trụ cột.

Thứ nhất, đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức lại không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics và nông nghiệp sinh thái theo hướng liên kết, đồng bộ, hiệu quả hơn. Thứ hai, đổi mới phương thức quản trị, lấy dữ liệu, chuyển đổi số, phân cấp rõ trách nhiệm và kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Thứ ba, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển mạnh sang công nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế số, logistics và các ngành tạo giá trị gia tăng cao.

Tinh thần của Đồng Nai là lên thành phố không phải để làm lớn hơn cái cũ, mà để kiến tạo một mô hình phát triển mới - hiện đại hơn, hiệu quả hơn, chất lượng hơn và bền vững hơn.

- Đâu là thay đổi khó nhất khi chuyển từ “quản lý tỉnh” sang “quản trị đô thị cấp vùng”, thưa ông?

Theo tôi, khó nhất là thay đổi tư duy điều hành và năng lực vận hành bộ máy.

Quản lý tỉnh thường thiên về xử lý công việc theo địa bàn, theo ngành, theo cấp. Nhưng quản trị đô thị cấp vùng đòi hỏi phải nhìn vấn đề trong một không gian rộng hơn, liên thông hơn và phức tạp hơn. Giao thông, dân cư, môi trường, nhà ở, việc làm, dịch vụ công, an sinh xã hội, phát triển công nghiệp, logistics… đều gắn chặt với nhau, không thể xử lý riêng lẻ.

Hệ thống cảng của TP Đồng Nai thuộc nhóm cảng số 4, là cảng loại I quốc gia, đóng vai trò then chốt trong hoạt động xuất nhập khẩu và logistics. (Ảnh: Lương Ý)

Do đó, bộ máy phải chuyển từ tư duy “xử lý sự vụ” sang tư duy “kiến tạo phát triển”; từ bị động giải quyết công việc sang chủ động dự báo; từ quản lý bằng kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu, quy hoạch, tiêu chuẩn và kết quả đầu ra. Đây là việc khó, nhưng bắt buộc phải làm nếu Đồng Nai muốn vận hành đúng tầm của một đô thị trực thuộc Trung ương.

- Sân bay Long Thành là “cơ hội trăm năm”, nhưng cũng tạo áp lực rất lớn. Đồng Nai chuẩn bị gì để sử dụng trọn “lực” từ sân bay Long Thành?

Sân bay Long Thành không chỉ là một công trình giao thông, mà là một động lực phát triển mang tầm quốc gia và quốc tế. Với Đồng Nai, đây là cơ hội rất lớn để tái cấu trúc không gian phát triển và nâng cấp vị thế của địa phương trong chuỗi kết nối toàn cầu.

Để sử dụng trọn “lực” từ sân bay Long Thành, Đồng Nai tập trung vào ba việc lớn:

Một là hoàn thiện hạ tầng kết nối đồng bộ giữa sân bay với cao tốc, đường vành đai, cảng biển, đường sắt, khu công nghiệp và trung tâm đô thị. Hai là phát triển các không gian chức năng quanh sân bay, nhất là đô thị sân bay, logistics, thương mại dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao và các dịch vụ giá trị gia tăng lớn. Ba là chuẩn bị nguồn nhân lực, cải cách thủ tục, cải thiện môi trường đầu tư để đón dòng vốn, công nghệ, tri thức và dịch vụ quốc tế.

Long Thành là “cửa ngõ”, nhưng để cửa ngõ đó tạo ra giá trị thật, Đồng Nai phải chuẩn bị đồng bộ cả hạ tầng, thể chế, nhân lực và năng lực quản trị.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi hoàn thành dự kiến đạt công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. (Ảnh: Lương Ý)

- Ông muốn Đồng Nai được nhắc đến như thế nào trong tương lai?

Tôi mong Đồng Nai trong tương lai được nhắc đến không chỉ là một địa phương công nghiệp lớn, mà là một thành phố năng động, hiện đại, đáng sống và có bản sắc.

Đó là nơi hạ tầng chiến lược được kết nối đồng bộ; công nghiệp phát triển theo hướng xanh, thông minh, giá trị cao; dịch vụ, logistics, đô thị sân bay trở thành động lực tăng trưởng mới; chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn.

Nhưng quan trọng nhất, tôi mong người dân cảm nhận được sự phát triển ấy trong đời sống hằng ngày: Đi lại thuận tiện hơn, dịch vụ công dễ tiếp cận hơn, môi trường sống tốt hơn, việc làm và thu nhập tốt hơn. Bởi một thành phố thành công không chỉ đo bằng quy mô kinh tế, mà còn bằng niềm tin, sự hài lòng và chất lượng sống của người dân.

Đó cũng sẽ là cách để đánh giá hiệu quả phát triển của Đồng Nai trong giai đoạn mới.

- Xin cảm ơn ông!