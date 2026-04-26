Video nghi phạm chạy xuyên hàng rào mật vụ Mỹ, lao vào tiệc có Tổng thống Trump

Khoảnh khắc nghi phạm nổ súng vượt qua rào chắn mật vụ Mỹ tại bữa tiệc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi lực lượng thực thi pháp luật sau khi tay súng lao về phía bữa tiệc tối dành cho phóng viên tại Nhà Trắng. "Hắn ta lao tới từ khoảng cách 50 thước, tức là rất xa căn phòng", ông Trump nói trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

Ông Trump cũng khen ngợi sĩ quan có mặt tại hiện trường, vì phản ứng nhanh chóng của họ. “Phản xạ của họ rất nhanh. Họ đã rút súng ra sẵn rồi. Lúc hắn đến nơi thì họ đã nổ súng. Tôi nghĩ họ đã làm rất tốt", ông Trump cho hay.

Khi mô tả những suy nghĩ trong đầu mình lúc tiếng súng vang lên, ông cho biết ban đầu ông nghĩ đó chỉ là tiếng khay rơi và lưu ý rằng tiếng động "khá xa". Tuy nhiên, theo lời ông Trump, đệ nhất phu nhân nhanh chóng "nhận thức được" đó là vụ nổ súng.

Mật vụ Mỹ tại Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

“Tôi nghĩ bà ấy biết ngay chuyện gì đã xảy ra”, Tổng thống Trump và nhớ lại lời vợ ông kể: “Đó là một tiếng động lạ". Theo ông Trump, động cơ của kẻ xả súng vẫn chưa rõ ràng nhưng ông nói rằng "hắn ta trông khá hung ác khi nằm gục xuống" và hắn ta mang nhiều hung khí bên người khi thực hiện hành vi này.

Theo AP, nghi phạm được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ California. Nghi phạm cũng được cho là khách lưu trú tại khách sạn Washington Hilton.

“Thông tin ban đầu. Chúng tôi tin rằng người này là khách lưu trú tại khách sạn này. Chúng tôi đã phong tỏa một phòng tại khách sạn này và một lần nữa, chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục thích hợp để xác định những gì bên trong đó", quyền cảnh sát trưởng thủ đô Jeffery W. Carroll thông tin.