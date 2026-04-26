Ông Trump: Nghi phạm mang theo nhiều vũ khí, mật vụ thoát chết nhờ áo chống đạn

(VTC News) -

Phát biểu từ Nhà Trắng sau khi bị được hộ tống khẩn cấp rời bữa tiệc tối dành cho phóng viên Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết nghi phạm mang theo nhiều vũ khí trước khi bị lực lượng mật vụ chặn lại. Một sĩ quan bị bắn trúng áo chống đạn.

“Anh ấy bị bắn ở cự ly rất gần và áo chống đạn làm tốt nhiệm vụ của mình”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện tại buổi họp báo. (Ảnh: AP)

Đoạn video an ninh do Trump đăng tải cho thấy người đàn ông chạy xuyên qua máy dò kim loại và vượt qua lực lượng cảnh sát, những người đang quay về phía anh ta với súng giơ cao. Sau đó, các sĩ quan ập đến chỗ người đàn ông ngoài khung hình.

Ông Trump cũng khen ngợi lực lượng thực thi pháp luật vì hành động nhanh chóng và kêu gọi công chúng hãy đoàn kết sau vụ việc.

"Nghi phạm bị bắt giữ bởi các thành viên rất dũng cảm của lực lượng mật vụ. Họ đã hành động rất nhanh chóng. Tôi kêu gọi tất cả người Mỹ tái khẳng định cam kết bằng cả trái tim và giải quyết những khác biệt của chúng ta một cách hòa bình. Chúng ta phải giải quyết những khác biệt của mình", ông Trump nói.

Cùng với đó, ông Trump cho rằng sự việc xảy ra tại bữa tiệc tối dành cho phóng viên Nhà Trắng là "trải nghiệm khá đau thương" đối với Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ông và đệ nhất phu nhân được chăm sóc chu đáo và "nhanh chóng rời khỏi sân khấu" ngay sau khi sự việc xảy ra.

Ngay trong cuộc họp báo, Tổng thống Trump tranh thủ biện minh cho dự án xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng khi ông cho rằng công trình này sẽ cung cấp địa điểm an toàn hơn cho những sự kiện trong tương lai.

“Đây không phải là tòa nhà đặc biệt an toàn và tôi không muốn nói điều này, nhưng đây là lý do tại sao chúng ta phải có tất cả đặc điểm mà chúng ta đang lên kế hoạch cho Nhà Trắng. Thực ra đó là căn phòng lớn hơn và nó an toàn hơn nhiều. Nó có khả năng chống máy bay không người lái. Nó có kính chống đạn. Chúng ta cần phòng khiêu vũ", ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump cũng không quên nhắc lại những lần ám sát hụt trước đây nhằm vào ông. “Như các bạn đã biết, đây không phải là lần đầu tiên trong vài năm qua chúng ta bị tấn công bởi kẻ ám sát. Ở Butler, Pennsylvania, chưa đầy hai năm trước, các bạn đều biết câu chuyện đó và ở Palm Beach, Florida, vài tháng sau đó, chúng ta suýt nữa gặp phải điều đó, thực sự là vậy”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump được đưa ra khỏi sân khấu một cách khẩn cấp khi phát hiện vụ nổ súng. (Video: X)

Nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận lại việc nghi phạm bị bắt giữ và các nhà chức trách liên bang đang điều tra nơi cư trú của hắn ta ở California.

“Người đàn ông đó đã bị bắt. Họ đang đến căn hộ của hắn. Tôi đoán hắn sống ở California và hắn là một người bị bệnh, một người bệnh rất nặng, chúng ta không muốn những chuyện như thế này xảy ra”, ông Trump cho hay.

Hiện tại, chưa rõ người đàn ông có vũ trang vào được địa điểm này bằng cách nào. Khi được hỏi liệu ông có xem xét lại cách tiếp cận của mình đối với sự kiện trong nhà sau sự cố đó hay không, Tổng thống Trump trả lời một cách thờ ơ: "Chuyện đã thế rồi. Căn phòng rất, rất an toàn".