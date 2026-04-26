Video: Khoảnh khắc nổ súng, ông Trump được đặc vụ hộ tống ra ngoài

Tổng thống Trump được đưa ra khỏi sân khấu một cách khẩn cấp. (Video: X)

Hôm 25/4, các đặc vũ Mỹ bất ngờ hét lên "có tiếng súng nổ" tại sự kiện tiệc tối chiêu đãi dành cho giới phóng viên chuyên trách Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton. Tổng thống Donald Trump cùng vợ và nhiều quan chức khác nhanh chóng được lực lượng mật vụ hộ tống rời khỏi sân khấu.

Những người tham dự từ bàn chủ tọa cũng được di chuyển xuống cuối hành lang trong khi nhân viên an ninh xác định xem có mối đe dọa nào khác hay không. Các quan chức sau đó cho biết hiện không có mối đe dọa nào đang diễn ra và tòa nhà không cần phải sơ tán.

Ông Trump cho biết nghi phạm liên quan đến vụ gây rối an ninh tại bữa tiệc tối của phóng viên Nhà Trắng bị bắt giữ. Đồng thời ông ca ngợi lực lượng mật vụ và cơ quan thực thi pháp luật vì phản ứng kịp thời của họ.

“Một buổi tối khá ấn tượng ở Washington, Lực lượng Mật vụ Mỹ và cảnh sát làm rất tốt. Họ hành động nhanh chóng và dũng cảm. Kẻ xả súng bị bắt giữ và tôi đề nghị chúng ta ‘Cứ để buổi tiệc tiếp tục', nhưng hoàn toàn tuân theo hướng dẫn của lực lượng thực thi pháp luật”, ông Trump đăng trên Truth Social.

Ông Trump dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp báo từ phòng họp báo của Nhà Trắng trong khoảng 30 phút nữa và xác nhận Đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống Mỹ cùng tất cả các thành viên nội các đều "trong tình trạng sức khỏe hoàn hảo". Tổng thống cũng cho biết sự kiện sẽ được lên lịch lại trong vòng 30 ngày.

Theo AP, khách sạn Hilton vẫn mở cửa đón khách trong suốt thời gian diễn ra sự kiện tiệc tối chiêu đãi dành cho giới phóng viên chuyên trách Nhà Trắng. Lực lượng an ninh chủ yếu tập trung tại khu vực diễn ra bữa tiệc hơn là toàn bộ khách sạn, với rất ít sự kiểm tra đối với những người không tham dự bữa tối.