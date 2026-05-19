Chút bình yên của làng phong Quy Hòa trước thềm di dời nhường chỗ cho siêu dự án
Làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) bên chân sóng biển gần 100 năm đang được xây dựng phương án di đời, nhường chỗ cho siêu dự án du lịch gần 2.900 ha.
Vẻ đẹp bình yên của làng phong Quy Hòa, Gia Lai
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua.
Khu vực lập quy hoạch nằm trên địa bàn các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), tiếp giáp Biển Đông, với tổng diện tích dự kiến khoảng 2.878 ha.
Một nội dung thu hút sự quan tâm là phương án di dời Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa để phục vụ triển khai dự án. Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc di dời phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng phương án tổng thể nhằm bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân không bị gián đoạn.
Việc di dời chỉ được thực hiện sau khi hoàn thiện đầy đủ các điều kiện cần thiết tại địa điểm mới theo đúng quy định. Đồng thời bảo đảm sự đồng bộ trong quy hoạch, yêu cầu quốc phòng - an ninh, bảo tồn cảnh quan tự nhiên, di tích lịch sử - văn hóa và hạn chế tác động đến hệ sinh thái khu vực.