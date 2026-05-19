Chút bình yên của làng phong Quy Hòa trước thềm di dời nhường chỗ cho siêu dự án

Được thành lập vào năm 1929 bởi một linh mục người Pháp tên là Paul Maheu, làng phong Quy Hòa gắn liền với thời điểm mà căn bệnh phong (cùi) còn bị xem là "tứ chứng nan y" và người bệnh bị xã hội kỳ thị, xua đuổi. Nơi đây đã che chở cho những tâm hồn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.