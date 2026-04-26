Giải billiards Trung Quốc dùng bản đồ đường lưỡi bò, 3 VĐV Việt Nam dừng đấu ngay lập tức

(VTC News) -

Các vận động viên Việt Nam gồm Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung đồng loạt bỏ giải billiards Peri Laili Cup 2026 tại Hải Nam, Trung Quốc. Nhóm cơ thủ này di chuyển tới Trung Quốc hôm qua (25/4) và phát hiện sự việc Hiệp hội billiars và snooker Trung Quốc (CBSA) sử dụng bản đồ chứa "đường lưỡi bò", xâm phạm đến chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp xuất hiện ở giải Peri Laili Cup 2026.

Đáng chú ý, 2 vận động viên Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung dừng trận đấu ngay lập tức dù đã bắt đầu bước vào màn so tài với đối phương. Dương Quốc Hoàng - tay cơ nhận được nhiều sự chú ý là người phát hiện ra sự việc. Anh quyết định không dự giải và nhận được sự đồng thuận lớn từ Anh Tuấn và Quang Trung.

Dương Quốc Hoàng bỏ giải Peri Laili Cup 2026.

Trên trang chủ của mình, Peri Vietnam Team - CLB quản lý 2 vận động viên Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung cho biết: "Cả Anh Tuấn và Quốc Hoàng sẽ rời giải đấu Peri Laili Cup. Lí do là bởi giải đấu đã có logo lưỡi bò - vi phạm nghiêm trọng tới chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Tuy tất cả đã bỏ nhiều công sức, nhưng đây là vấn đề cực kì nhức nhồi, không thể nhượng bộ. Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam".

Peri Laili Cup 2026 là giải đấu được tổ chức ở Hải Nam, Trung Quốc từ ngày 26-30/4/2026 với sự phối hợp tổ chức từ Liên đoàn billiards và snooker Trung Quốc. Peri Laili Cup 2026 nhận được sự chú ý lớn từ làng pool châu Á khi có nhiều vận động viên hàng đầu tham dự. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 822.000 nhân dân tệ (tương đương 3,1 tỷ đồng).