Tấm kim bài miễn tử của một gia tộc Trung Quốc sau 400 năm vẫn cứu mạng con cháu

Trong dòng chảy lịch sử đầy biến động của Trung Quốc, nơi các triều đại thay thế nhau bằng xương máu, có những gia tộc vẫn đứng vững như bàn thạch suốt hơn 1.000 năm; trong đó có họ Tiền ở vùng Lưỡng Chiết (Chiết Giang, Giang Tô và một phần phía đông bắc tỉnh Phúc Kiến ngày nay).

Người Trung Quốc ca tụng họ bằng danh xưng "Lưỡng Chiết đệ nhất thế gia", không phải vì họ Tiền nắm giữ ngai vàng, mà vì họ sở hữu sức mạnh tinh thần và trí tuệ vượt xa quyền lực chính trị đơn thuần. Sự tồn tại của họ chứng minh rằng tri thức và gia phong có thể tạo nên gia tộc trường tồn.

Đền thờ các vị vua họ Tiền, nơi khởi nguồn của "Lưỡng Chiết đệ nhất thế gia". (Ảnh: Sohu)

Bảo vật trấn tộc là kim bài miễn tử

Cội nguồn của vinh quang này bắt đầu từ thủy tổ Tiền Lưu, người sáng lập vương quốc Ngô Việt thời Ngũ đại Thập quốc. Năm 896, nhờ công lao dẹp loạn, ông được Đường Chiêu Tông ban tặng một tấm "Kim thư thiết khoán" – tấm kim bài miễn tử bằng sắt khắc chữ vàng.

Đây không phải vật phẩm trang trí, mà là một lời cam kết chính trị: Tiền Lưu được miễn chết 9 lần khi mắc tội, và con cháu đời sau được miễn 3 lần. Tuy nhiên, giá trị thực sự của tấm kim bài này nằm ở chỗ nó vẫn giữ nguyên uy lực ngay cả khi vương triều nhà Đường đã sụp đổ từ lâu.

Tấm kim bài miễn tử của gia tộc họ Tiền. (Ảnh: KKnews)

Đến thời nhà Minh, khi Chu Nguyên Chương thiết lập chế độ cai trị sắt đá, sẵn sàng thanh trừng hàng loạt công thần để củng cố quyền lực, tấm kim bài miễn tử của họ Tiền tái xuất trong tình huống ngặt nghèo. Một người trong tộc phạm tội bị kết án tử hình và kim bài miễn có từ thời Đường được mang ra trước mặt vị hoàng đế khai quốc nhà Minh.

Chu Nguyên Chương vốn nổi tiếng tàn nhẫn khi trừng phạt nhưng lại rất tôn trọng vật báu có tuổi đời hơn 4 thế kỷ, do một triều đại đã mất ban hành. Ông hạ lệnh không hành quyết và xóa đi một chữ trên tấm kim bài, ngụ ý rằng đặc quyền này đã được sử dụng một lần.

Hành động đó không chỉ cứu sống một mạng người mà còn khẳng định vị thế của gia tộc họ Tiền trong mắt các thiên tử.

Gia quy 14 chữ vàng

Nếu chỉ dựa vào một tấm kim bài, họ Tiền chắc chắn đã lụi tàn như bao gia đình công thần khác trong lịch sử. Bí mật thực sự khiến họ "ba đời không lo chết đói, nghìn năm không chịu suy vong" nằm ở di sản trí tuệ khổng lồ mà họ để lại. Thời Bắc Tống, gia tộc này đã đóng góp hơn 300 vị quan cho triều đình.

Đến thời hiện đại, họ là tác giả của những kỳ tích khoa học làm thay đổi vận mệnh đất nước. Người dân biết đến "Tam Tiền" như những tượng đài bất hủ: Tiền Học Sâm - cha đẻ của ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc, Tiền Tam Cường - người đặt nền móng cho vũ khí hạt nhân Trung Quốc, và Tiền Vĩ Trường - bậc thầy về động lực học.

Tần suất xuất hiện nhân tài xuất chúng là kết quả của hệ thống giáo dục gia đình nghiêm cẩn. Tiền Học Sâm từng có câu nói nổi tiếng rằng bất kỳ ai cũng có thể học được vi tích phân, bởi trong môi trường của ông, thiên tài là tiêu chuẩn bình thường.

Chân dung nhà khoa học Tiền Học Sâm. (Ảnh: Sohu)

Sự tập trung vào giáo dục và phát triển tư duy đã giúp họ Tiền chuyển hóa từ một gia tộc quân phiệt thời cổ đại thành nơi quy tụ của những bộ óc vĩ đại trong thời đại mới. Họ không tích trữ vàng bạc để con cháu tranh giành, mà tích trữ kiến thức để hậu duệ có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Nền tảng cốt lõi duy trì sự hưng thịnh này chính là bản "Gia quy" gồm 14 chữ vàng của thủy tổ Tiền Lưu: "Lợi tại nhất thân vật mưu dã, Lợi tại thiên hạ tất mưu chi" (việc có lợi cho riêng mình thì không nên mưu cầu; việc có lợi cho thiên hạ thì nhất định phải lo toan, thực hiện).

Chính tư duy đặt lợi ích cộng đồng lên trên cá nhân đã giúp nhà họ Tiền tránh được những vòng xoáy thanh trừng chính trị. Khi một gia tộc không tranh quyền đoạt lợi mà chỉ tập trung phụng sự xã hội bằng tài năng, họ trở thành tài sản quý giá của quốc gia.

"Tiền Thị Gia Huấn" ghi lại lời răn dạy của gia tộc họ Tiền qua các đời. (Ảnh: Sohu)

Bài học từ gia tộc họ Tiền cho thấy tri thức mới là quyền lực tối thượng và bền vững nhất. Trong khi các ngai vàng có thể bị lật đổ và tiền bạc có thể bị tước đoạt qua một đêm, thì trí tuệ và nề nếp gia phong là thứ không ai có thể lấy đi được.

Tấm kim bài miễn tử có thể cứu mạng một cá nhân, nhưng chính "gia đạo" mới là thứ giúp sinh tồn và duy trì sự hiển hách cho cả một dòng tộc qua hàng chục thế kỷ. Sự trường tồn của họ Tiền chính là minh chứng cho thấy, sống vì người khác, phụng sự thiên hạ chính là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình.