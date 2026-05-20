Siêu dự án Merry Land Hải Giang được ví như 'bom tấn' ở Gia Lai giờ ra sao?

Cận cảnh Dự án khu du lịch Merry Land Hải Giang tại Gia Lai.
Dự án mở rộng về phía Đông khu du lịch Merry Land Hải Giang do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Quy Nhơn Golf - thực hiện.
Lý do được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai nêu ra là do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Quy Nhơn Golf (thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh) tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
Dự án mở rộng về phía Đông nằm trong tổng thể siêu dự án tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp MerryLand Hải Giang, được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 13/7/2021. Tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.
Dự án có quy mô gần 72 ha, phía Bắc và phía Đông giáp tuyến đường nối với tuyến đường đi làng chài Nhơn Hải; phía Nam giáp đất cây xanh của Phân khu 5, Khu kinh tế Nhơn Hội; phía Tây giáp Khu du lịch Merry Land Hải Giang.
Được biết, siêu dự án tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp MerryLand Hải Giang được khởi công vào năm 2013 và được ví như "bom tấn" của du lịch tỉnh Bình Định lúc bấy giờ. Dự án từng có tham vọng biến vùng bán đảo hoang sơ thành một "thành phố bán đảo" đẳng cấp quốc tế.
Tuy nhiên, sau gần 5 năm khởi công, dự án có tiến độ thực hiện không như cam kết. Vì vậy, ngày 29/8/2018 UBND tỉnh Bình Định đã giao cho chủ đầu tư mới là Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn tái khởi động dự án.
Dự án có tổng diện tích quy hoạch lên tới gần 1.000 ha (trong đó diện tích giai đoạn 1 khoảng 695 ha), với tổng mức đầu tư được công bố cho giai đoạn đầu là khoảng 57.000 tỷ đồng (tương đương hơn 2,4 tỷ USD).
Theo kế hoạch ban đầu, dự án được chia làm 25 phân khu chức năng đa dạng như: Canal District (khu shophouse kênh đào), Hollywood Hills (biệt thự đồi), Monaco Condo (căn hộ khách sạn), sân golf 12 lỗ mang tiêu chuẩn quốc tế và hệ thống công viên chủ đề.
Tuy nhiên dự án liên tục có những khoảng lặng về tiến độ trong thời gian dài, mặc dù thời gian hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh Bình Định cũ (nay là Gia Lai) điều chỉnh tăng từ 50 năm lên 70 năm.
Theo ghi nhận của PV báo Điện tử VTC News vào giữa tháng 5/2026, dù một số phân khu đã có hình hài cơ bản nhưng không khí thi công tại công trường dự án vẫn khá thưa thớt, tẻ nhạt. Nhiều hạng mục dang dở phơi nắng, máy móc thiết bị im lìm, không hoạt động khiến khung cảnh dự án vắng lặng.
Khu vực Canal District dù đã hình thành các dãy Bizhouse (Business House - phiên bản nâng cao của nhà phố thương mại shophouse, được thiết kế đa công năng) nhưng lại trong tình trạng "vườn không nhà trống".
Các dự án thành phần như Chamm Legacy hiện thi công đến tầng 16 vẫn dang dở hay khu biệt thự Hollywood Hills mới chỉ hoàn thiện cơ bản hạ tầng đường lên và một số căn mẫu.
Các hệ thống hạ tầng kết nối, cầu cảng và các khu vui chơi trọng điểm cũng trong nằm im lìm.
Với quy mô gồm 300 phòng khách sạn 5 sao, 1.000 căn hộ condotel, biệt thự nghỉ dưỡng ven biển cùng chuỗi tiện ích dịch vụ cao cấp, giờ đây, siêu dự án vẫn chưa thể hoàn thành. (Ảnh phối cảnh dự án)