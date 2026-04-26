Cận cảnh công trường Depot Xuân Đỉnh tuyến Metro số 2 đang tăng tốc thi công

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo dài gần 11 km, trong đó phần lớn đi ngầm qua khu vực trung tâm Hà Nội, được khởi công từ tháng 10/2025.
Theo thiết kế, tuyến metro số 2 có chiều dài khoảng 10,9 km, gồm gần 2 km đi trên cao và khoảng 8,9 km đi ngầm. Toàn tuyến có 10 nhà ga, trong đó 2 ga trên cao và 8 ga ngầm, đi qua nhiều tuyến phố khu vực trung tâm như Hàng Giấy, Đồng Xuân, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào,... Các ga được bố trí từ khu vực Xuân Đỉnh đến Trần Hưng Đạo, tạo trục kết nối xuyên suốt từ phía bắc vào lõi đô thị. Tuyến dự kiến sử dụng 10 đoàn tàu, mỗi đoàn 4 toa, với tốc độ thiết kế tối đa 110 km/h ở đoạn trên cao và 80 km/h ở đoạn đi ngầm.
Tại khu Depot Xuân Đỉnh, nơi được quy hoạch rộng khoảng 11,3 ha, các nhà thầu hiện tập trung triển khai các hạng mục nền móng.
Sau khi hoàn tất san lấp mặt bằng, công tác đầm nén nền đang được thực hiện đồng loạt nhằm chuẩn bị cho các bước thi công tiếp theo.
Trên công trường, nhiều thiết bị cơ giới được huy động để xử lý nền đất và gia cố bề mặt.
Do đặc thù khu vực này trước đây chủ yếu là đất nông nghiệp xen kẽ ao hồ, việc thi công gặp không ít khó khăn.
Khác với mô hình depot truyền thống, Depot Xuân Đỉnh được định hướng phát triển theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng. Theo đó, ngoài chức năng bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tàu, khu vực này còn được quy hoạch để kết nối với các loại hình vận tải khác, từng bước hình thành không gian trung chuyển, kết hợp các chức năng dịch vụ và đô thị.
Dự án tuyến metro số 2 có tổng mức đầu tư gần 35.680 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản thông qua JICA cùng vốn đối ứng của ngân sách thành phố. Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật cao do phần lớn chiều dài tuyến đi ngầm qua khu vực nội đô, trong đó có cả khu vực phố cổ và vùng lân cận Hồ Hoàn Kiếm.
Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến metro số 2 giữ vai trò quan trọng trong quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị của Thủ đô.
Tuyến không chỉ kết nối các khu vực trọng điểm mà còn có khả năng liên thông với các tuyến metro khác trong tương lai, góp phần hình thành hệ thống giao thông công cộng đồng bộ.