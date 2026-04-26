Cận cảnh công trường Depot Xuân Đỉnh tuyến Metro số 2 đang tăng tốc thi công

Theo thiết kế, tuyến metro số 2 có chiều dài khoảng 10,9 km, gồm gần 2 km đi trên cao và khoảng 8,9 km đi ngầm. Toàn tuyến có 10 nhà ga, trong đó 2 ga trên cao và 8 ga ngầm, đi qua nhiều tuyến phố khu vực trung tâm như Hàng Giấy, Đồng Xuân, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào,... Các ga được bố trí từ khu vực Xuân Đỉnh đến Trần Hưng Đạo, tạo trục kết nối xuyên suốt từ phía bắc vào lõi đô thị. Tuyến dự kiến sử dụng 10 đoàn tàu, mỗi đoàn 4 toa, với tốc độ thiết kế tối đa 110 km/h ở đoạn trên cao và 80 km/h ở đoạn đi ngầm.