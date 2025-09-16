Dương Quốc Hoàng so tài ngôi sao hàng đầu thế giới, săn giải thưởng 70.000 USD

(VTC News) -

Giải vô địch thế giới 10 bi (2025 Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship) diễn ra tại TP.HCM từ 17/9 đến 28/9 với sự góp mặt của 96 cơ thủ hàng đầu. Chủ nhà Việt Nam có 2 đại diện tham dự theo suất đặc cách là Dương Quốc Hoàng và Phạm Phương Nam.

Tay cơ có biệt danh "Hoàng Sao" có cơ hội săn giải thưởng lên tới 70.000 USD (hơn 1,8 tỷ đồng) dành cho nhà vô địch. Á quân nhận 40.000 USD và 2 tay cơ đồng hạng 3 được thưởng 17.500 USD. Tuy nhiên, để giành được số tiền này, các đại diện Việt Nam phải cạnh tranh với những đối thủ đẳng cấp cao.

Dương Quốc Hoàng là một trong 2 cơ thủ Việt Nam được đặc cách tham dự giải vô địch thế giới 10 bi.

Danh sách các cơ thủ tham dự Giải vô địch thế giới 10 bi có đầy đủ những tên tuổi hàng đầu như Carlo Biado, Fedor Gorst, Joshua Filler, Shane Van Boening, Eklent Kaci, Ko Pin Yi, Ko Ping Chung,...

“Thật tuyệt vời khi lần đầu tiên giải vô địch thế giới được tổ chức tại Việt Nam. Tôi tin rằng khán giả trong nước sẽ được trải nghiệm bầu không khí thể thao đỉnh cao, qua đó giúp môn bi-a ngày càng lan tỏa và tạo thêm động lực cho các cơ thủ trẻ theo đuổi con đường chuyên nghiệp", Dương Quốc Hoàng chia sẻ trong lễ khai mạc giải đấu diễn ra sáng nay 17/9.

Ngoài Dương Quốc Hoàng và Phạm Phương Nam, các cơ thủ Việt Nam khác cũng có cơ hội tham dự giải đấu thông qua vòng khởi động. Có tổng cộng 16 suất thi đấu theo diện này.

Thể thức của Giải vô địch thế giới 10 bi chia làm 2 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, các cơ thủ thi đấu loại kép (có nhánh thắng, nhánh thua giúp các cơ thủ không có thành tích tốt ở trận đầu tiên vẫn có cơ hội giành quyền đi tiếp). 32 cơ thủ xuất sắc nhất giai đoạn 1 sẽ thi đấu loại trực tiếp từ vòng 1/16.