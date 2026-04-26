Xác định nguyên nhân vụ xe khách chở 25 người rơi xuống taluy ở Sơn La

(VTC News) -

Liên quan vụ xe khách lao xuống taluy âm sâu khoảng 100m tại xã Vân Hồ (tỉnh Sơn La) khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân là tài xế không làm chủ tay lái khi lưu thông trên đoạn đường đèo dốc, quanh co, mặt đường hẹp.

Khoảng 10h30 ngày 26/4, tại Km 04+200 tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai, xe khách mang biển kiểm soát 29B-170.45 do ông L.V.T. (SN 1985, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội) cầm lái, chở 25 người, di chuyển từ khu vực phường Kim Liên (Hà Nội) lên xã Vân Hồ.

Khi đến khu vực trên, ô tô khách gặp đoạn đường có độ dốc lớn, nhiều khúc cua gấp, mặt đường chỉ rộng khoảng 2,5m. Do không quen địa hình, tài xế không kiểm soát được phương tiện, khiến xe lao xuống taluy âm sâu khoảng 100m.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: C.T.)

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 6 người khác bị thương. Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu. Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng sau cú rơi xuống vực sâu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Công an xã Vân Hồ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và chuyển đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng đồng thời tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại khu vực.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.

Hôm qua (25/4), tại Km7+500 trên Tỉnh lộ 155, đoạn qua thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai cũng vừa xảy ra vụ xe khách chở hơn 40 người tông vào cống ven đường rồi lật nghiêng, khiến 2 người bị thương.

Cụ thể, vào khoảng 0h05 ngày 25/4, xe khách mang biển kiểm soát 26H-026.71 đi theo hướng Sa Pa về Lào Cai. Trên xe có khoảng 39 hành khách, cùng một lái xe phụ và một phụ xe. Người lái phương tiện được xác định là anh Lò Thành Phúc (SN 1989, trú tại tỉnh Sơn La).

Khi đến đoạn đường xuống dốc, nhiều khúc cua, xe khách mất kiểm soát và va chạm vào phần cống thoát nước bên phải đường theo chiều di chuyển. Cú tông mạnh khiến chiếc xe lật nghiêng, hư hỏng nhẹ.

Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe bị thương, trong đó một người bị gãy xương đòn bả vai, một người bị gãy xương sườn.

Nguyên nhân sơ bộ được cho là do tài xế không quen đường, khi đi qua đoạn dốc dài, nhiều khúc cua đã không kiểm soát tốt tay lái, dẫn tới va chạm.