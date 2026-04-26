Xe chở đoàn du khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La: Thêm một nạn nhân tử vong

Chiều 26/4, lãnh đạo UBND xã Vân Hồ xác nhận thêm 1 nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu trong vụ xe khách chở 25 người lao xuống taluy âm sâu khoảng 100m tại xã Vân Hồ (tỉnh Sơn La),

Khoảng 10h30 cùng ngày, xe khách mang biển số Hà Nội đi trên tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai, đoạn đường có mặt cắt hẹp khoảng 2,5m.

Thời điểm trên, trên xe có 26 người, tính cả tài xế là ông L.V.T. (SN 1985, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội). Đoàn khách đang di chuyển từ khu vực phường Kim Liên (Hà Nội) lên xã Vân Hồ. Khi đến Km 04+200, ô tô khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 100m.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: C.T.)

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ. Một nạn nhân khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngoài ra, 6 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Công an xã Vân Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các lực lượng tổ chức tìm kiếm, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu.

Song song với công tác cứu nạn, hiện trường vụ tai nạn được bảo vệ, giao thông khu vực được phân luồng để đảm bảo an toàn.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La hỏi thăm tình hình sức khỏe của những người bị thương. (Ảnh: C.T.)

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ đặc điểm tuyến đường có nhiều khúc cua, độ dốc lớn và mặt đường hẹp. Trong khi đó, tài xế không quen địa hình nên dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.

Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định.