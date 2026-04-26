Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An, vòng 20 V.League

Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An diễn ra lúc 19h15 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).

CLB Công an Hà Nội đứng đầu bảng xếp hạng với lợi thế 7 điểm hơn đối thủ cạnh tranh là Thể Công Viettel. Đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking có 48 điểm sau 15 chiến thắng, 3 trận hoà và chỉ thua 1 trận.

CAHN là đội ghi bàn nhiều nhất giải tính đến lúc này (44 bàn), cũng là một trong 2 đội thủng lưới ít nhất (15 bàn, bằng Thể Công Viettel).

Tương tự Sông Lam Nghệ An, CAHN chỉ thua 1 trong 8 trận gần nhất. Thất bại này chính là trận đấu với Hà Nội FC (1-2) trên sân Hàng Đẫy.