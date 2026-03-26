Hé lộ lý do hai lãnh đạo Iran được 'gỡ tên' khỏi danh sách ám sát của Israel

Israel đưa Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf ra khỏi “danh sách ám sát” sau khi Pakistan đề nghị Washington không nhắm mục tiêu vào hai nhân vật này, một quan chức Pakistan cho biết hôm thứ Năm.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (trái) và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf (phải) (Ảnh: AP, Reuters)

Quan chức trên nói với Reuters rằng Israel đã xác định được vị trí của hai lãnh đạo Iran và có ý định tấn công.

“Israel có tọa độ của họ và muốn loại bỏ. Chúng tôi nói với Mỹ rằng nếu họ cũng bị tiêu diệt thì sẽ không còn ai để đối thoại, vì vậy Mỹ đã đề nghị Israel dừng lại”, quan chức này cho biết.

Cuộc xung đột bùng phát từ ngày 28/2 giữa Mỹ - Israel và Iran gây tổn thất nặng nề cho bộ máy lãnh đạo Tehran. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều chỉ huy cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và quan chức chủ chốt đã thiệt mạng trong các đợt không kích.

Các lãnh đạo Iran đã thiệt mạng, tính đến ngày 17/3/2026.

Trong bối cảnh nhiều nhân sự cấp cao bị sát hại, các nhân vật như Ngoại trưởng Abbas Araghchi hay Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf trở nên đặc biệt quan trọng. Đây là những gương mặt hiếm hoi còn đủ kinh nghiệm và vị thế để tham gia các nỗ lực đàm phán với phương Tây và các bên liên quan.

Trong khi đó, tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, người kế nhiệm Ayatollah Ali Khamenei, chưa xuất hiện công khai kể từ khi nhậm chức và mới chỉ phát đi hai thông điệp dưới dạng văn bản.