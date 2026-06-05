XSMN 6/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 6/6/2026

XSMN thứ 7 ngày 6/6. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 6/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 6/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 6/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 6/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 7- KQXSMN mới nhất

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN sẽ tiến hành quay số ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN sẽ tiến hành mở thưởng ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN sẽ tiến hành tổ chức quay số ở Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN sẽ tiến hành quay số ở An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN sẽ tiến hành mở thưởng ở Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ tiến hành quay số ở TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN sẽ tiến hành quay số ở Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL) và Tiền Giang (XSTG).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Khi trúng thưởng xổ số, người chơi có thể đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc các đại lý được ủy quyền tại khu vực miền Nam để tiến hành thủ tục nhận giải theo quy định.

- Việc đổi thưởng tại đại lý thường được nhiều người lựa chọn vì nhanh gọn và tiện lợi. Tuy nhiên, người trúng thưởng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý, mức phí thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy từng địa điểm.

- Nếu nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người chơi sẽ được thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và không phải chịu thêm bất kỳ khoản phí dịch vụ nào khác.

Lưu ý khi lĩnh thưởng xổ số miền Nam

- Khi làm thủ tục nhận thưởng, người trúng giải cần mang theo một trong các giấy tờ tùy thân hợp lệ như CMND, căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc sổ hộ khẩu có tên người nhận để phục vụ việc xác minh.

- Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay, người trúng thưởng cần chuẩn bị giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng quy định để đảm bảo thủ tục được chấp nhận.

- Đối với các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người nhận thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

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