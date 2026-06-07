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Phát hiện siêu mỏ vàng ở châu Phi giá trị hơn 1 tỷ USD
(VTC News) -
Siêu mỏ vàng trị giá hơn 1 tỷ USD lộ diện tại Zimbabwe (châu Phi) với trữ lượng quặng lên đến 1,13 triệu ounce vàng.
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