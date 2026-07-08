Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 8/7/2026 - XSST 8/7

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 8/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSST 8/7/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 8/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 8/7/2026 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 8/7/2026

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- XSST 1/7/2026

Kết quả xổ số ngày 1/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng như sau:

XSST 1/7, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 1/7/2026.

- XSST 24/6/2026

Kết quả XSST ngày 24/6/2026 có giải đặc biệt là 314160 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSST 24/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 24/6/2026.

- XSST 17/6/2026

Kết quả xổ số ngày 17/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng có giải đặc biệt là 748498 và các hạng giải khác như sau:

XSST 17/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 17/6/2026.

- XSST 10/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công bố kết quả xổ số ngày 10/6/2026 với giải đặc biệt là 712879 và các hạng giải khác như sau:

XSST 10/6, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 10/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, cho những vé trúng hàng trăm ngàn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm 3 đài là Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang tổ chức quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Mua vé xổ số Sóc Trăng ở đâu?

Người chơi có thể tìm mua vé tại các đại lý vé số hoặc từ những người bán vé số dạo.

XSST quay thưởng vào ngày nào và lúc mấy giờ?

Xổ số Sóc Trăng được Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 17h15 thứ Tư hàng tuần.

Đổi thưởng vé xổ số Sóc Trăng ở đâu?

Người trúng số có thể lĩnh thưởng tại trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng hoặc tại chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý được ủy quyền.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 8/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.