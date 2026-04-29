Thủ tướng: Nếu có hệ thống pháp lý minh bạch, người dân sẽ giảm găm giữ vàng

Ngày 29/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước về tình hình hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, tác động nhanh, trực tiếp tới điều hành kinh tế vĩ mô, trong đó có chính sách tiền tệ; công tác điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra đối với Ngân hàng Nhà nước, từ lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tới các đơn vị trực thuộc là rất lớn, mà trước hết là thay đổi tư duy, phương pháp điều hành, chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, đề xuất, hoạch định chính sách, sử dụng công cụ phù hợp để tạo môi trường ổn định, dự báo được, thì người dân và doanh nghiệp mới yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng nêu rõ, điều hành tỷ giá, lãi suất, tín dụng với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp mục tiêu, yêu cầu cao hơn trong bối cảnh mới; kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng với tinh thần "ổn định kinh tế vĩ mô là móng nhà, phải gia cố vững chắc trước khi xây thêm tầng, cải tạo hay xây mới".

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý, cần đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán, phòng ngừa rủi ro, vi phạm, giám sát từ xa và kiểm tra, thanh tra tại chỗ; cũng như vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn mạng và hệ thống thanh toán.

Quản lý hiệu quả thị trường vàng

Nói về các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu chính sách qua các thời kỳ.

"Vàng là mặt hàng, tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng Nhà nước không khuyến khích, vì không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, do đó chúng ta phải hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và tâm lý đầu cơ.

Bài toán cuối cùng là, nếu chúng ta có nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, hệ thống pháp lý công khai, minh bạch, dễ dự báo, người dân, doanh nghiệp yên tâm thì họ sẽ giảm nắm giữ những tài sản đó, mà yên tâm bỏ tiền ra sản xuất, kinh doanh hoặc ít nhất có thể tăng lượng tiền gửi cho hệ thống ngân hàng, từ đó chúng ta sẽ huy động được nguồn lực cho phát triển", Thủ tướng phát biểu.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn báo cáo tại cuộc làm việc. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng kịch bản điều hành cho cả năm và từng quý; trong đó dự kiến các phương án, tình huống cụ thể và các biện pháp, công cụ chính sách với liều lượng và thời điểm, thời hạn áp dụng phù hợp để đạt mục tiêu đề ra; điều này đòi hỏi nghệ thuật điều hành.

Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm hơn nữa chi phí hoạt động, tăng cường áp dụng công nghệ; khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành theo thẩm quyền, các biện pháp phù hợp theo quy định nhằm bảo đảm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính trong sửa đổi các quy định, triển khai các biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường vốn, Trung tâm tài chính quốc tế để giảm tải áp lực cho hệ thống ngân hàng.

Trong đó, có sửa đổi Nghị định 153 về trái phiếu doanh nghiệp, quy định rõ tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện minh bạch, công khai, công bằng để tất cả các tổ chức tín dụng nếu có đầy đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn thì đều được thực hiện nghiệp vụ quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đồng thời yêu cầu kết nối thông tin dữ liệu đến các cơ quan quản lý Nhà nước để kiểm soát, giám sát.

"Điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt, phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, gắn với đánh giá, nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng với cơ cấu tín dụng hợp lý, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng lưu ý việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định của pháp luật liên quan đến việc cấp tín dụng vượt giới hạn của các tổ chức tín dụng đối với các dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia, gắn với tăng cường trách nhiệm của các tổ chức tín dụng với kiểm soát chất lượng tín dụng và đánh giá hiệu quả của các dự án.

Tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, các khu công nghiệp…

Thủ tướng cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các ngân hàng; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025".

Trên cơ sở đó, khẩn trương xây dựng đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Kết luận 18 của Trung ương (hoàn thành trong quý II/2026). Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường công tác thanh tra, giám sát.

Cũng theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, tăng cường, chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông chính sách; kịp thời cung cấp các thông tin chính thức, công khai, minh bạch về chủ trương, chính sách quản lý, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định tâm lý thị trường và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Thủ tướng mong muốn lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị tăng cường trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng trong điều hành chính sách vĩ mô; Ngân hàng Nhà nước và hệ thống ngân hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.