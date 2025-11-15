CSGT Hà Nội xuyên đêm xử lý tài xế che biển số, 'lướt' điện thoại khi lái xe

Trong đêm 14 đến rạng sáng 15/11, nhiều tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục đồng loạt tuần tra kiểm soát, xử lý tài xế xe máy về các hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe và che, dán biển số.
CSGT sử dụng thiết bị ghi hình chuyên dụng ban đêm để quan sát, phát hiện tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái xe.
Các tổ công tác phát hiện và xử lý nhiều trường hợp sử dụng điện thoại khi đang lái xe, che - dán biển số, đáng chú ý, trong số này nhiều tài xế xe ôm công nghệ vi phạm.
Nhiều tài xế xe che kín biển số nhằm tránh bị camera phát hiện xử lý phạt nguội khi tham gia giao thông.
Một tài xế giấu biển số trong cốp xe để né phạt nguội.
Bị phát hiện dùng điện thoại khi đang lái xe, nam tài xế bị xử lý.
Trong đêm 14, rạng sáng 15/11, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 116 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 336 triệu đồng, tạm giữ 19 phương tiện và trừ điểm giấy phép lái xe 79 trường hợp. Trong đó, 74 tài xế xe máy vi phạm liên quan đến biển số (không gắn biển số; biển số không rõ chữ số, bị che, dán; biển số bị bẻ cong, thay đổi hình dạng, màu sắc; gắn biển số không đúng đăng ký hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp); 42 tài xế xe máy sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.
Việc triển khai đồng loạt các tổ tuần tra trong tối 14/11 nhằm huy động tối đa lực lượng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.