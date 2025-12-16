Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 17/12 và rạng sáng 18/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 17/12 và rạng sáng 18/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Carabao Cup
- Ngày 18/12 - 03h15: Newcastle vs Fulham
- Ngày 18/12 - 02h30: Brentford vs Man City
Lịch thi đấu giải Bóng đá Nữ SEA Games
- Ngày 17/12 - 15h30: Nữ Thái Lan vs Nữ Indonesia
- Ngày 17/12 - 19h30: Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 18/12 - 02h00: West Ham United U23 vs Sporting CP U21
Lịch thi đấu Futsal Nam SEA Games
- Ngày 17/12 - 16h00: Futsal Việt Nam vs Futsal Indonesia
- Ngày 17/12 - 19h00: Futsal Malaysia vs Futsal Myanmar
Lịch thi đấu của ASEAN Club Championship
- Ngày 17/12 - 18h30: Lion City Sailors FC vs Shan United
- Ngày 17/12 - 19h00: Bangkok United vs Nam Định
Lịch thi đấu Cúp QG Bồ Đào Nha
- Ngày 17/12 - 21h00: Atletico de Vila Mea vs Uniao de Leiria
- Ngày 17/12 - 21h00: Lusitano Ginasio Clube vs AD Fafe
- Ngày 18/12 - 01h30: Casa Pia AC vs Torreense
- Ngày 18/12 - 03h00: Vitoria de Guimaraes vs AVS Futebol SAD
- Ngày 18/12 - 03h45: Farense vs Benfica
Lịch thi đấu Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ
- Ngày 17/12 - 19h00: Fatih Karagumruk vs Istanbulspor
- Ngày 17/12 - 22h00: Rizespor vs Gaziantep FK
- Ngày 18/12 - 00h30: Trabzonspor vs Alanyaspor
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 17/12 - 20h00: Kuala Lumpur City FC vs Johor Darul Ta'zim FC
Lịch thi đấu VĐQG Iran
- Ngày 17/12 - 19h00: Zob Ahan vs Shams Azar Qazvin
Lịch thi đấu VĐQG Serbia
- Ngày 17/12 - 22h30: FK Radnicki 1923 vs Cukaricki
Lịch thi đấu Cúp QG Hy Lạp
- Ngày 17/12 - 21h00: Kavala vs Panathinaikos
- Ngày 17/12 - 23h00: Olympiacos vs Iraklis
- Ngày 18/12 - 01h00: Marko vs PAOK FC
Lịch thi đấu VĐQG Bosnia
- Ngày 17/12 - 22h00: Zeljeznicar vs Sloga Doboj
Lịch thi đấu VĐQG Andorra
- Ngày 17/12 - 17h00: CE Carroi vs FC Santa Coloma
- Ngày 17/12 - 20h30: Inter Club d'Escaldes vs Penya Encarnada d'Andorra
Lịch thi đấu VĐQG Scotland
- Ngày 18/12 - 03h00: Dundee United vs Celtic
Lịch thi đấu Cúp QG Brazil
- Ngày 18/12 - 07h30: Corinthians vs Vasco da Gama
Lịch thi đấu của giải Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
- Ngày 18/12 - 01h00: Huesca vs Osasuna
- Ngày 18/12 - 01h00: Atletico Baleares vs Atletico
- Ngày 18/12 - 01h00: Albacete vs Celta Vigo
- Ngày 18/12 - 01h00: Leonesa vs Levante
- Ngày 18/12 - 01h00: Racing Santander vs Villarreal
- Ngày 18/12 - 03h00: Sevilla vs Alaves
- Ngày 18/12 - 03h00: CF Talavera de la Reina vs Real Madrid
Lịch thi đấu Cúp QG Hà Lan
- Ngày 18/12 - 00h45: Ajax vs Excelsior Maassluis
- Ngày 18/12 - 02h00: Roda JC Kerkrade vs Go Ahead Eagles
- Ngày 18/12 - 02h00: TOP Oss vs FC Utrecht
- Ngày 18/12 - 02h00: Almere City FC vs Fortuna Sittard
- Ngày 18/12 - 03h00: Feyenoord vs SC Heerenveen
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 18/12 - 03h00: Racing United vs Mount Pleasant
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 18/12 - 02h30: Grasshopper vs Young Boys
- Ngày 18/12 - 02h30: FC Zurich vs Lugano
- Ngày 18/12 - 02h30: Luzern vs Basel