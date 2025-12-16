Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 17/12 và rạng sáng 18/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 17/12 và rạng sáng 18/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Carabao Cup

- Ngày 18/12 - 03h15: Newcastle vs Fulham

- Ngày 18/12 - 02h30: Brentford vs Man City

Brentford chạm trán Man City tại Carabao Cup.

Lịch thi đấu giải Bóng đá Nữ SEA Games

- Ngày 17/12 - 15h30: Nữ Thái Lan vs Nữ Indonesia

- Ngày 17/12 - 19h30: Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 18/12 - 02h00: West Ham United U23 vs Sporting CP U21

Lịch thi đấu Futsal Nam SEA Games

- Ngày 17/12 - 16h00: Futsal Việt Nam vs Futsal Indonesia

- Ngày 17/12 - 19h00: Futsal Malaysia vs Futsal Myanmar

Lịch thi đấu của ASEAN Club Championship

- Ngày 17/12 - 18h30: Lion City Sailors FC vs Shan United

- Ngày 17/12 - 19h00: Bangkok United vs Nam Định

Lịch thi đấu Cúp QG Bồ Đào Nha

- Ngày 17/12 - 21h00: Atletico de Vila Mea vs Uniao de Leiria

- Ngày 17/12 - 21h00: Lusitano Ginasio Clube vs AD Fafe

- Ngày 18/12 - 01h30: Casa Pia AC vs Torreense

- Ngày 18/12 - 03h00: Vitoria de Guimaraes vs AVS Futebol SAD

- Ngày 18/12 - 03h45: Farense vs Benfica

Lịch thi đấu Cúp QG Thổ Nhĩ Kỳ

- Ngày 17/12 - 19h00: Fatih Karagumruk vs Istanbulspor

- Ngày 17/12 - 22h00: Rizespor vs Gaziantep FK

- Ngày 18/12 - 00h30: Trabzonspor vs Alanyaspor

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 17/12 - 20h00: Kuala Lumpur City FC vs Johor Darul Ta'zim FC

Lịch thi đấu VĐQG Iran

- Ngày 17/12 - 19h00: Zob Ahan vs Shams Azar Qazvin

Lịch thi đấu VĐQG Serbia

- Ngày 17/12 - 22h30: FK Radnicki 1923 vs Cukaricki

Lịch thi đấu Cúp QG Hy Lạp

- Ngày 17/12 - 21h00: Kavala vs Panathinaikos

- Ngày 17/12 - 23h00: Olympiacos vs Iraklis

- Ngày 18/12 - 01h00: Marko vs PAOK FC

Lịch thi đấu VĐQG Bosnia

- Ngày 17/12 - 22h00: Zeljeznicar vs Sloga Doboj

Lịch thi đấu VĐQG Andorra

- Ngày 17/12 - 17h00: CE Carroi vs FC Santa Coloma

- Ngày 17/12 - 20h30: Inter Club d'Escaldes vs Penya Encarnada d'Andorra

Lịch thi đấu VĐQG Scotland

- Ngày 18/12 - 03h00: Dundee United vs Celtic

Lịch thi đấu Cúp QG Brazil

- Ngày 18/12 - 07h30: Corinthians vs Vasco da Gama

Lịch thi đấu của giải Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha

- Ngày 18/12 - 01h00: Huesca vs Osasuna

- Ngày 18/12 - 01h00: Atletico Baleares vs Atletico

- Ngày 18/12 - 01h00: Albacete vs Celta Vigo

- Ngày 18/12 - 01h00: Leonesa vs Levante

- Ngày 18/12 - 01h00: Racing Santander vs Villarreal

- Ngày 18/12 - 03h00: Sevilla vs Alaves

- Ngày 18/12 - 03h00: CF Talavera de la Reina vs Real Madrid

Lịch thi đấu Cúp QG Hà Lan

- Ngày 18/12 - 00h45: Ajax vs Excelsior Maassluis

- Ngày 18/12 - 02h00: Roda JC Kerkrade vs Go Ahead Eagles

- Ngày 18/12 - 02h00: TOP Oss vs FC Utrecht

- Ngày 18/12 - 02h00: Almere City FC vs Fortuna Sittard

- Ngày 18/12 - 03h00: Feyenoord vs SC Heerenveen

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 18/12 - 03h00: Racing United vs Mount Pleasant

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 18/12 - 02h30: Grasshopper vs Young Boys

- Ngày 18/12 - 02h30: FC Zurich vs Lugano

- Ngày 18/12 - 02h30: Luzern vs Basel