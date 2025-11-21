Công nghệ 21/11: ChatGPT ra mắt tính năng mới, VNPT khởi động cuộc thi AI

(VTC News) -

Khởi động “Age of AInicorns” – đường đua AI cho nhà phát triển Việt

VNPT AI thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chính thức khởi động cuộc thi hackathon “Age of AInicorns”. Được tổ chức từ ngày 5 - 25/12, đây là sân chơi công nghệ thực chiến dành cho cộng đồng nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam.

Cuộc thi gồm 2 đường đua song hành: The Dreamer – tập trung phát triển sản phẩm ứng dụng AI đưa vào thực tiễn, và The Builder – thiết kế, điều khiển chuỗi tác vụ của AI Agent dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Người tham dự là cá nhân hoặc tổ chức tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, đăng ký theo nhóm 2 - 5 thành viên.

Age of AInicorns - hướng tới kết nối cộng đồng nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam. (Nguồn: VNPT)

Ở đường đua The Dreamer, 20 đội có ý tưởng nổi bật sẽ được hỗ trợ xây dựng MVP. Hội đồng giám khảo sẽ chọn ra 5 đội xuất sắc nhất để trình diễn tại vòng chung kết.

Trong khi đó, The Builder tạo môi trường cạnh tranh sôi động với bảng xếp hạng liên tục cập nhật, phản ánh năng lực tối ưu mô hình và sáng tạo thuật toán.

Tổng giá trị giải thưởng hơn 1,1 tỷ đồng, cùng với tài nguyên công nghệ từ VNPT AI và VNPT Cloud, giúp các đội thi mở rộng, tinh chỉnh và thương mại hóa sản phẩm sau cuộc thi.

Đây được xem là bệ phóng để cộng đồng công nghệ Việt tăng tốc đưa AI vào đời sống, đồng hành cùng chiến lược quốc gia về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Viettel đạt giải Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam lĩnh vực công nghệ

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong 2 lĩnh vực: Công nghệ phần cứng, hạ tầng viễn thông và Công nghệ thông tin, phần mềm & ứng dụng, thương mại điện tử.

Viettel được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong 2 lĩnh vực: công nghệ phần cứng và công nghệ thông tin. (Nguồn: Viettel)

Kết quả này được công bố ngày 19/11 trong khảo sát thường niên “100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” do Anphabe thực hiện. Ngoài vị trí dẫn đầu ở 2 ngành công nghệ, Viettel còn xếp hạng 4 trong khối doanh nghiệp lớn về môi trường làm việc tốt nhất nói chung.

Là doanh nghiệp sở hữu nhiều sáng chế nhất Việt Nam, Viettel tham gia phát triển 10/11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Điều này tạo môi trường thử thách nhưng giàu cơ hội để nhân sự công nghệ phát triển qua các dự án lớn, có độ khó cao.

ChatGPT ra mắt tính năng nhóm trò chuyện toàn cầu

OpenAI vừa chính thức triển khai tính năng Group Chat cho tất cả người dùng ChatGPT trên các gói Free, Go, Plus và Pro. Trước đó, tính năng này mới chỉ được thử nghiệm tại một số khu vực như Nhật Bản và New Zealand.

Group Chat cho phép nhiều người cùng tham gia một cuộc trò chuyện chung với ChatGPT, biến công cụ từ trợ lý 1 - 1 thành không gian cộng tác. Người dùng có thể cùng nhau lên kế hoạch, viết tài liệu, thảo luận, hoặc nghiên cứu, trong khi ChatGPT hỗ trợ tìm kiếm, tóm tắt và so sánh thông tin.

Group Chat OpenAI cho phép người dùng dễ dàng tạo nhóm, mời bạn bè và cùng ChatGPT lên kế hoạch, thảo luận và ra quyết định trong một không gian trò chuyện chung. (Nguồn: OpenAI)

Mỗi nhóm có thể có tối đa 20 thành viên, tham gia qua lời mời hoặc liên kết. Khi tham gia, người dùng cần tạo hồ sơ ngắn gồm tên, username và ảnh. Đáng chú ý, việc thêm thành viên mới sẽ tạo ra một cuộc trò chuyện riêng, không ảnh hưởng đến nhóm ban đầu.

Động thái này được xem là bước đi mới trong việc biến ChatGPT thành một nền tảng xã hội, thay vì chỉ là chatbot đơn lẻ.