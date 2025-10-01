VNPT triển khai mô hình mới: Tinh gọn, điều hành dựa trên dữ liệu

(VTC News) -

Ngày 1/10/2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình đổi mới của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) khi chính thức vận hành mô hình tổ chức sản xuất – kinh doanh mới. Đây là một phần trong chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2035, nhằm xây dựng VNPT trở thành doanh nghiệp số chủ lực quốc gia.

VNPT triển khai mô hình mới, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo. (Nguồn: VNPT)

Thực hiện Quyết định 620/QĐ-TTg của Thủ tướng và Nghị quyết 186/NQ-CP, VNPT đã triển khai tái cấu trúc toàn diện, sáp nhập Tổng công ty VNPT-VinaPhone và VNPT-Media vào Công ty mẹ. Mục tiêu của việc tái cấu trúc là tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm rõ ràng.

Theo Quyết định 99/QĐ-VNPT-HĐTV-NL, từ ngày 27/8/2025, hai tổng công ty này trở thành đơn vị hạch toán phụ thuộc. Đây là bước đi chiến lược giúp VNPT vận hành linh hoạt, tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị.

VNPT không chỉ số hóa hạ tầng, mà còn số hóa cả cách thức vận hành và tư duy quản trị. (Nguồn: VNPT)

Tinh thần xuyên suốt của mô hình mới là “lấy khách hàng làm trung tâm”. VNPT định hướng phát triển dịch vụ đa dạng, liền mạch, chủ động nắm bắt và dẫn dắt xu hướng thị trường thay vì chỉ phản ứng thụ động. Mục tiêu là nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa kênh bán hàng và xử lý triệt để các điểm nghẽn trong sản xuất – kinh doanh.

Song song, VNPT tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số, từ viễn thông, CNTT đến giáo dục, y tế, chính phủ số, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội.

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, VNPT xác định dữ liệu là tài sản cốt lõi. Tập đoàn đang chuyển đổi toàn bộ hệ thống quản trị sang mô hình data-driven, nơi mọi quyết định – từ hoạch định chiến lược đến vận hành dịch vụ – đều dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Mô hình quản trị dựa trên dữ liệu giúp VNPT nâng cao tính minh bạch. (Nguồn: VNPT)

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây (Cloud) giúp VNPT tự động hóa quy trình, nâng cao tính minh bạch và khả năng phản ứng nhanh trước biến động thị trường. Đây là nền tảng để VNPT xây dựng mô hình doanh nghiệp thông minh, linh hoạt, hiện đại.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT, khẳng định: “Mô hình mới được thiết kế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, gắn trách nhiệm với hiệu quả thực chất, hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp số chủ lực quốc gia.”

Với cách tiếp cận bài bản và định hướng rõ ràng, VNPT đang khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình chuyển đổi số quốc gia, tạo động lực phát triển bền vững cho nền kinh tế số Việt Nam.