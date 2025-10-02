Cha mẹ cần biết: Cách cấu hình ChatGPT để con trẻ sử dụng AI an toàn

(VTC News) -

OpenAI vừa công bố loạt tính năng kiểm soát mới nhằm giúp thanh thiếu niên sử dụng ChatGPT một cách an toàn và phù hợp với độ tuổi hơn. Động thái này được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực của chatbot AI đối với giới trẻ.

Cả phụ huynh và thanh thiếu niên đều cần có tài khoản riêng. Việc liên kết có thể được thực hiện qua email hoặc tin nhắn mời từ một trong hai bên. Sau khi liên kết, tài khoản của teen sẽ được áp dụng các bộ lọc nội dung tự động.

Chỉ với vài thao tác trong phần cài đặt, phụ huynh có thể quản lý cách con sử dụng ChatGPT một cách hiệu quả. (Nguồn: ChatGPT)

Tài khoản teen sẽ được bảo vệ khỏi nội dung đồ họa, thử thách lan truyền, vai trò tình cảm hoặc bạo lực, và các tiêu chuẩn sắc đẹp cực đoan. Phụ huynh có thể tắt các bộ lọc này, nhưng teen thì không thể tự làm điều đó.

Phụ huynh có thể thiết lập “giờ yên tĩnh” để ngăn ChatGPT hoạt động vào ban đêm, tắt chế độ ghi nhớ hội thoại, vô hiệu hóa chế độ giọng nói, và ngăn việc sử dụng dữ liệu trò chuyện để huấn luyện AI.

OpenAI sẽ triển khai hệ thống thông báo cho phụ huynh nếu phát hiện teen có dấu hiệu căng thẳng nghiêm trọng hoặc ý định tự làm hại bản thân. Một nhóm chuyên gia sẽ đánh giá tình huống và gửi cảnh báo qua email, tin nhắn hoặc thông báo đẩy.

OpenAI khẳng định sẽ chỉ chia sẻ thông tin cần thiết để phụ huynh hoặc lực lượng hỗ trợ có thể can thiệp kịp thời. Họ thừa nhận hệ thống không hoàn hảo nhưng ưu tiên hành động hơn là im lặng.