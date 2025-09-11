Mỹ Linh, Phương Thanh, Bằng Kiều góp mặt trong 'Ơn nghĩa sinh thành 2025'

(VTC News) -

Được tổ chức thường niên từ năm 2017 đến nay, chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu lan với chủ đề "Ơn nghĩa sinh thành 2025" diễn ra vào lúc 20h10 ngày 18/9 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt - Xô (Hà Nội).

Chương trình do báo Báo Kinh tế & Đô Thị, Báo Phụ nữ Việt Nam, Oscar Media phối hợp thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 - Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội và tiếp sóng trực tiếp trên Báo - Đài các tỉnh, thành phố.

Ban tổ chức tổ chức gặp mặt để thông tin đến báo chí về nội dung chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2025".

Được dàn dựng công phu với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, các vũ đoàn và các em thiếu nhi cùng những ca khúc về tình cảm gia đình, chương trình góp phần gìn giữ những giá trị nhân bản trong truyền thống của người Việt: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây".

Lấy âm nhạc để ca ngợi công lao trời biển của bậc sinh thành, những người đi trước, nhắc nhở trách nhiệm của thế hệ cháu con, chương trình sử dụng các loại hình trình diễn nghệ thuật đặc sắc kết hợp đa dạng giữa âm nhạc, múa nghệ thuật, thơ ca, kịch nói… cùng các thủ pháp sân khấu hiện đại để truyền đi thông điệp ý nghĩa trong mùa Vu lan báo hiếu.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình khắc họa những hình ảnh thiêng liêng, gần gũi về tình cha, nghĩa mẹ, sự hy sinh lặng thầm của đấng sinh thành và những giây phút xúc động trong hành trình trưởng thành của mỗi con người.

Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2025" thu hút nhiều ca sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn như: Mỹ Linh, Phương Thanh, Bằng Kiều, Kyo York, Vy Oanh, Viết Danh, Ngọc Liên, Mai Tuyết Hoa, Thanh Tài, Ngọc Ký, Ngọc Khánh Chi, Minh Đức, các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam, vũ đoàn Tre, CLB Sao Tuổi thơ…

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban tổ chức Chương trình, cho biết, chương trình được tổ chức vào thời điểm cả nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đây cũng là dịp để chúng ta tri ân người có công, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, liệt sĩ - những người đã hy sinh xương máu của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình cũng góp phần giáo dục thế hệ trẻ, gieo mầm đạo hiếu, lòng yêu nước và ý thức công dân trong giới trẻ.

"Ơn nghĩa sinh thành năm 2025 được thực hiện với tất cả trái tim, tấm lòng của người làm Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Phụ nữ Việt Nam nhằm khắc sâu đạo hiếu và lòng biết ơn. Chúng tôi xúc động, biết ơn vì thông qua mỗi mùa tổ chức, chương trình ngày càng thu hút được khán giả theo dõi đông đảo hơn, trở thành 'hạt nhân' lan tỏa những 'vòng sóng' về những điều tử tế và những ý nghĩ đẹp, hành động đẹp trong cuộc sống", ông Lợi nhấn mạnh.

Đạo diễn Mai Thanh Tùng, tác giả - tổng đạo diễn chương trình chia sẻ, "Ơn nghĩa sinh thành 2025" không chỉ là sự kiện văn hóa nghệ thuật mà còn là hành trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa đạo và đời, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Với thông điệp "Hiếu thảo là cội nguồn đạo lý - Biết ơn là ngọn lửa giữ gìn truyền thống", chương trình không chỉ là sự kiện nghệ thuật đơn thuần mà còn là nhịp cầu cảm xúc, kết nối tình thân, khơi gợi đạo lý uống nước nhớ nguồn, sống nghĩa tình và giữ trọn đạo làm con.

"Chúng tôi tin rằng, thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật, những giá trị nhân văn sẽ chạm đến từng trái tim, khơi dậy trong mỗi người lòng biết ơn sâu sắc với cha mẹ, tình thân gia đình và nghĩa đồng bào. Ơn nghĩa sinh thành là lời tri ân và cũng là ngọn lửa tiếp nối, để chúng ta cùng nhau viết tiếp những bài ca về tình người, lan tỏa lòng biết ơn và bồi đắp nền tảng đạo nghĩa cho hôm nay và mai sau", ông Tùng nói.