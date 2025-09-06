Xúc động mùa lễ Vu lan ở Gia Lai

Không chỉ gói gọn trong các chùa chiền, không khí lễ Vu lan còn lan tỏa khắp các nẻo đường, góc phố của Gia Lai. Nhiều gia đình đã cùng nhau xuống phố, quây quần bên mâm cơm gia đình hoặc tại các quán chuyên chay trên đường phố. Với họ, Vu lan thêm ý nghĩa khi được hạnh phúc bên người thân.