Xúc động mùa lễ Vu lan ở Gia Lai

Tối 6/9 (Rằm tháng Bảy Âm lịch), hàng nghìn Phật tử và người dân Gia Lai đổ về các chùa để dự lễ Vu lan.
Nhiều chùa đông kín người, có nơi không còn chỗ trống, nhưng không khí vẫn trang nghiêm, thành kính.
Lễ Vu lan là dịp để mọi người bày tỏ lòng hiếu thảo, được thể hiện qua những hành động chân thành, bắt đầu từ việc dâng những đóa sen đỏ thắm trên đầu hay cài bông hồng trắng tinh khôi lên ngực áo.
Lễ Vu lan tại Gia Lai năm nay vẫn mang đậm nghi thức truyền thống văn hóa, chứa đựng cảm xúc thiêng liêng và lòng biết ơn sâu sắc của những Phật tử, của những người con đối với cha mẹ, tổ tiên.
Trong đó, nghi thức trang trọng và xúc động nhất là hàng nghìn phật tử và du khách dâng những đóa hoa sen đỏ thắm trên đầu.
Những em nhỏ cũng được rèn dạy đạo hiếu giữa mùa Vu lan.
Với những cụ già, lễ Vu Lan là dịp để họ cảm nhận được tình cảm của thế hệ trẻ và cũng là dịp để hồi nhớ về đấng sinh thành đã khuất.
Tại lễ Vu lan, những nhà sư trụ trì các chùa đều chia sẻ bài pháp thoại ý nghĩa về chữ hiếu, về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Đó là lời nhắc nhở cho mỗi người về bổn phận làm con, lòng hiếu thảo cần được nuôi dưỡng và vun đắp mỗi ngày.
Hình ảnh trang trọng, ấm áp tại một ngôi chùa ở Gia Lai giữa đêm Rằm tháng 7.
Như mọi năm, lễ Vu Lan còn diễn ra hoạt động phát quà cho người già neo đơn, thăm hỏi và tặng quà cho các trung tâm bảo trợ xã hội, chương trình “Bữa cơm ấm tình”.
Không chỉ gói gọn trong các chùa chiền, không khí lễ Vu lan còn lan tỏa khắp các nẻo đường, góc phố của Gia Lai. Nhiều gia đình đã cùng nhau xuống phố, quây quần bên mâm cơm gia đình hoặc tại các quán chuyên chay trên đường phố. Với họ, Vu lan thêm ý nghĩa khi được hạnh phúc bên người thân.
Nhiều người tưởng nhớ, tri ân người đã khuất bằng cách dành thời gian đến thắp hương tại mộ phần của tổ tiên, ông bà, dọn dẹp và trang hoàng cho khu mộ. Những bó hoa, nén hương được thắp lên kèm lời cầu nguyện, nhắn nhủ thiêng liêng khiến không khí mùa Vu lan thêm trầm lắng, xúc động.