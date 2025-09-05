Mùa Vu lan ở đất Tổ: Hơn 2.000 người sưởi ấm không khí linh thiêng lễ báo hiếu

(VTC News) -

Đã thành thông lệ, mỗi dịp tháng 7 âm lịch hàng năm, hàng ngàn người có người thân đang yên nghỉ tại công viên tưởng niệm Thiên Đức lại hành hương về miền đất Tổ để thắp nén hương thơm tưởng nhớ tổ tiên, cài lên ngực áo những bông hồng để tỏ lòng hiếu thảo với đấng sinh thành. Sáng 31/8 (nhằm ngày 9/7 âm lịch), Thiên Đức tổ chức ngày “chính hội” trong đại lễ Vu Lan.

“Trong nhiều ngày qua, toàn bộ hơn 300 cán bộ, nhân viên làm việc tại Thiên Đức đã làm việc khẩn trương để chuẩn bị cho ngày đại lễ. Từng ngôi mộ, tường khuôn viên được lau chùi, cắt tỉa; không gian được trang hoàng treo cờ phướn; từng khách hàng trong tổng số hàng ngàn khách đều được nhắn tin, gọi điện để thông báo về lịch trình đưa đón ngày đại lễ”, ông Hoàng Văn Cương, giám đốc điều hành dự án Thiên Đức tại Phú Thọ cho biết.

“Năm nay mưa liên tục cả tuần trước ngày đại lễ nên chúng tôi không khỏi lo lắng, có những ngày mưa tầm tã, chúng tôi phải điều động người trực 24/24. Thiên Đức có hồ Lục Thủy rộng cả chục hecta, nằm ở trung tâm dự án, các nhánh hồ len lỏi khắp các đồi và hệ thống thoát nước được bố trí khoa học nên không có điểm ngập úng nào, mộ phần các gia đình đều khô ráo”, ông Cương cho biết thêm.

Nỗi lo mộ phần bị ngập lụt do ảnh hưởng của mưa bão cũng là nỗi canh cánh trong lòng của nhiều hộ gia đình. Dù vậy, các lối đi và không gian di chuyển tại đây đều không bị đọng nước, mộ phần được đảm bảo sạch đẹp, được dọn dẹp cẩn thận.

“Vì vậy mà tôi thấy hơn 2.000 khách tham gia ngày đại lễ đều hoan hỉ tâm an. Vui nhất là ngày diễn ra đại lễ, trời lại hửng nắng sau cả tuần mây đen vần vũ, ai cũng bảo chắc ông trời soi lòng hiếu nên mới ưu ái chúng tôi đến vậy”, anh Đào Mạnh Tuấn (Hà Nội) cho biết.

Chị Chu Ánh Nguyệt (Kim Mã, Hà Nội) cho biết: “Hôm nay đại gia đình tôi lên thăm ông bà tổ tiên, đi một vòng quanh Thiên Đức thấy cảnh quan ngày càng đẹp, mỗi năm mỗi khác”.

Từ 6h sáng 31/8, hơn 50 xe chở khách loại 45 chỗ lần lượt xuất phát từ Hà Nội để đưa hơn 2.000 khách hàng từ Hà Nội lên Thiên Đức, mất khoảng 90 phút di chuyển theo đường cao tốc, xe đã có mặt tại công viên nghĩa trang sinh thái hàng đầu Việt Nam để thăm viếng mộ phần gia đình trước khi di chuyển lên chùa Thiên Long để tham dự chính lễ dưới sự chủ trì của các vi cao tang với nghi thức cài hoa hồng lên ngực tỏ lòng hiếu và dâng hương tưởng nhớ ông bà tổ tiên.

Ở một không gian khác của dự án, các hoạt động như chợ quê Thiên Đức – nơi khơi gợi lại cả một miền kí ức với củ khoai, củ sắn, bắp ngô, củ lạc, nắm xôi. Ở các sân chơi, tiếng trẻ huyên náo nô đùa. Các không gian triển lãm “Thiên Đức 15 năm hình thành và phát triển”, triển lãm tranh Hoa sen Phúc âm của họa sĩ Hoàng Hương Giang cũng góp phần tạo nên bầu không khí vừa mang nét trầm mặc linh thiêng, vừa tấp nập ấm áp rất đời khiến ngày hội tụ thêm phần ý nghĩa.