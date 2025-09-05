Dịch vụ cúng online tiền triệu đắt khách mùa Vu lan

(VTC News) -

Từ lâu, lễ Vu lan báo hiếu đã trở thành truyền thống tốt đẹp trong đời sống người dân Việt Nam, được tổ chức hằng năm vào Rằm tháng 7. Nhưng khi cuộc sống ngày càng bận rộn thì nhiều gia đình đã lựa chọn dịch vụ cúng giỗ online để bày tỏ được đạo hiếu của mình với người đã khuất.

Chị Nguyễn Ngọc Mai chia sẻ, trước đây chị và gia đình sinh sống ở Hà Nội nhưng 2 năm nay, do thay đổi công việc, cả gia đình chị chuyển vào TP.HCM. Vì vậy, phần mộ của người thân ở Hà Nội không có ai chăm sóc. Chị đành phải tìm đến các dịch vụ cúng giỗ, tảo mộ online để làm giúp các phần việc như: dọn cỏ, trồng hoa, lau dọn mộ phần, thắp hương vào những ngày lễ tết...

Ngày càng có nhiều người tìm đến dịch vụ cúng giỗ online trong dịp lễ Vu Lan.

"Dịp lễ Vu lan hay các ngày cuối năm, tôi thường tìm đến doanh nghiệp có cung cấp những dịch vụ này. Ngoài việc dọn dẹp, sửa sang phần mộ, bên dịch vụ còn làm các mâm cỗ và thắp hương giúp gia chủ. Chính vì vậy, dù không ở gần nhưng phần mộ của người thân lúc nào cũng sạch sẽ, hương khói đầy đủ, khiến chúng tôi tuy đi làm ăn xa nhưng cũng an lòng", chị Mai nói.

Anh Trần Văn Lượng (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cũng cho biết, gia đình anh có phần mộ người thân đặt tại nghĩa trang ở Hòa Bình, mọi năm cả gia đình thường lên vào mỗi dịp thanh minh. Nhưng năm nay do làm ăn xa không về được nên anh đã sử dụng dịch vụ cúng giỗ, tảo mộ online.

"Dịch vụ này không thể thay thế việc thờ cúng truyền thống nhưng tôi thường đi công tác xa nên vẫn lựa chọn để chăm sóc phần mộ của ông cha thêm phần chu đáo, thay cho con cháu những lúc không kịp có mặt. Thậm chí ngày mùng 1, ngày rằm tôi cũng đặt riêng mâm cơm chay hay bó hoa tươi, nhân viên sẽ mang tới mộ phần và gửi lại hình ảnh hoặc video qua email cho tôi”, anh Lượng chia sẻ.

Chị Trần Mai Lan (Hà Nội) cũng do công việc bận rộn, thường xuyên phải đi công tác xa nhà dài ngày nên không có điều kiện hương khói tại mộ phần bố mẹ. Vì vậy, vào các ngày rằm, mồng một hàng tháng và ngày Tết Đoan Ngọ, Thanh Minh, lễ Vu lan, chị đều sử dụng dịch vụ cúng giỗ qua mạng.

“Ban đầu sử dụng dịch vụ này, tôi cũng không yên tâm vì sợ dịch vụ làm không tốt nhưng sau khi xem qua ảnh thấy mâm cỗ được sắp cúng cho bố mẹ tôi, tôi rất hài lòng. Có thể đây là việc tâm linh nên những người làm dịch vụ này cũng không thể làm qua loa được”, chị Mai Lan chia sẻ.

Nhận thấy nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng, nhiều năm nay, các khu nghĩa trang như: Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn, Phú Thọ), công viên Vĩnh Hằng (Ba Vì, Hà Nội)…liên tục cung cấp dịch vụ trọn gói, gồm dọn dẹp mộ, dâng hương, tưởng nhớ người đã khuất.

Năm nay, gói dịch vụ cúng giỗ online cho lễ Vu Lan có mức giá phổ biến từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Để đặt dịch vụ này, các gia đình chỉ cần lên website, fanpage hoặc số hotline đặt lễ vật gồm (trái cây, hoa tươi, mâm cỗ chay, vàng mã…). Trong quá trình đặt dịch vụ, các gia đình thường lựa chọn ngày, giờ cùng với lễ vật, tương ứng với số tiền theo bảng giá niêm yết.

Dù ở xa nhưng dịch vụ cúng giỗ online giúp nhiều gia đình an lòng khi nhân viên thắp hương chu đáo cho người thân của mình.

Khách hàng có thể lựa chọn hơn 40 danh mục sản phẩm cho một lễ cúng như hoa cúc, hoa sen, các món cúng truyền thống giò, gà luộc, thịt luộc...Khi đã chọn xong, khách hàng có thể xem trực tiếp cảnh nhân viên nghĩa trang cúng lễ, tảo mộ giúp mình.

Theo ông Trần Quang Thủy, Phó trưởng ban Quản lý Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên, mùa lễ Vu lan năm nay có hơn 400 lượt khách đặt cúng giỗ tại mộ, gần 300 đặt phần lễ để lên trực tiếp lễ. Đa số các khách hàng đều đặt từ 1/7 đến hết 15/7 âm lịch. Ngày đặt nhiều có thể lên đến 30 phần lễ.

Cũng theo ông Thủy, hiện bên ông có nhiều gói dịch vụ, giá của các gói này dao động từ 299.000 đồng đến 2 triệu đồng.

"Đa số khách thường đặt có mâm chay, đồ mã, hoa quả, trung bình đầy đủ khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng", ông Thủy cho biết.

Khách hàng năm nay thích chọn gói cúng tại mộ, rồi nhân viên chụp ảnh gửi lại họ. Ban quản lý cũng thay đổi các gói cúng để đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của khách, chủ yếu thiên về đồ chay, ít dùng vàng mã và sử dụng đồ cúng thân thiện với môi trường.

"Ngày nay, nhiều gia đình phải đi làm ăn xa hoặc không có điều kiện đến trực tiếp để dọn dẹp, thắp hương phần mộ cho người thân nên dịch vụ cúng giỗ online ngày càng phổ biến.

Nếu có điều kiện, người dân nên trực tiếp đến phần mộ của gia tiên để bày tỏ thành kính nhưng đôi khi do các yếu tố bất khả kháng không đến được thì việc sử dụng dịch vụ tảo mộ online cũng rất ý nghĩa”, ông Thuỷ nói.

Đại diện một đơn vị triển khai gói dịch vụ cúng giỗ online tại Hà Nội khác cũng cho biết, vào những dịp đặc biệt như cuối năm, mùa Vu lan hay dịp thanh minh, các đơn đặt hàng dịch vụ cúng giỗ online thường tăng đáng kể, trung bình tăng khoảng 30 - 40% so với trong năm. Khách hàng đa số đều là những người ở xa, làm việc tại tỉnh thành khác hoặc định cư nước ngoài.